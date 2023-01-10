Fechas clave de las elecciones 2023 que se realizarán en Coahuila

Coahuila es la otra entidad que tendrá elecciones 2023 para renovar la gubernatura, al igual que el Estado de México (Edomex), pero también para elegir 27 diputaciones locales.

Estas son las fechas clave del proceso en Coahuila, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

🗳️ El INE y los Organismos Públicos Locales arrancaron formalmente las actividades para la preparación de las #Elecciones2023MX, que se realizarán el 4 de junio en #Coahuila y el #Edomex. https://t.co/Eqx1tAowos pic.twitter.com/C518A6qXEh — @INEMexico (@INEMexico) January 9, 2023

¿Cuándo son las elecciones en Coahuila en 2023?

*El 4 de junio de 2023 se llevarán a cabo las elecciones en la que se elegirá a quien releva a Miguel Riquelme, actual gobernador de Coahuila y para renovar el Congreso local.

*1 de enero de 2023: inicio de proceso local.

*7 de noviembre de 2022 y el 16 de enero de 2023: instalación de Comités Municipales y Distritales del OPL.

*10 de enero al 12 de febrero de 2023: Obtención de apoyo de la ciudadanía a candidaturas independientes para gubernatura y diputaciones.

*14 de enero al 12 de febrero de 2023: precampaña para gubernatura y diputaciones.

*28 de marzo al 1 de abril de 2023: Resolución para el registro de candidaturas.

*2 de abril al 31 de mayo de 2023: Campaña para gubernatura y diputaciones.

*4 de junio de 2023: jornada electoral

*7 al 10 de junio de 2023: cómputos distritales y municipales.

*11 de junio: Cómputo estatal para la gubernatura y para la asignación de diputaciones de Representación Proporcional.

El 4 de junio en las #Elecciones2023MX, #Coahuila renovará la gubernatura de la entidad, así como 27 diputaciones locales.



Conoce las fechas relevantes 🗓️. https://t.co/9RlblLPX9c pic.twitter.com/nxwu9hxJxx — @INEMexico (@INEMexico) January 9, 2023

Veda electoral: Cuándo inicia en Edomex

La veda electoral se aplica tres días previos a la jornada electoral, según indica la ley, por lo que iniciará en los primeros minutos del 1 de junio y concluirá hasta el cierre de las casillas, es decir, después de las 18:00 horas del domingo 4 de junio.

Quiénes son los candidatos en Coahuila en las elecciones 2023

Morena, al igual que en el Edomex, anunció quién sería su precandidato para las elecciones 2023 en Coahuila.

Tras una encuesta realizada, se decidió que Armando Guadiana sea el precandidato de Morena en las elecciones del 4 de junio, con el que buscan quitarle al PRI la gubernatura.

Gracias a mi amigo el Senador @aguadiana por la confianza al nombrarme hoy como Coordinador General de Precampaña. Pondré toda mi experiencia y capacidad para hacer realidad el gobierno honesto que merecen las y los coahuilenses.



En @PartidoMorenaMx estamos listos para ganar. 💪🏻 pic.twitter.com/snsC2bZt5L — Luis Fernando Salazar (@SalazarLuisFer) January 6, 2023

Guadiana presentó recientemente a Luis Fernando Salazar como el coordinador de su precampaña a la gubernatura.

Por parte de los partidos de oposición, el que se perfila como el precandidato del PRI a la gubernatura en estas elecciones 2023 es Manolo Jiménez Salinas, quien mantiene cercanía con el líder nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno y el gobernador de la entidad, Miguel Riquelme.