¿Cómo fue el debate en Coahuila? Revive lo que dijeron los candidatos de elecciones 2023

Este domingo 16 de abril se realizó el primer debate de los candidatos a la gubernatura de Coahuila, rumbo a las Elecciones 2023, que se realizarán el próximo 4 de junio. A través de Fuerza Informativa Azteca se transmitió esta actividad en la que los aspirantes a gobernar la entidad expondrán sus propuestas a la ciudadanía.

En Coahuila, actualmente gobernada por el PRI, contienden al menos cuatro candidatos que se postulan en alianzas y en partidos solos, como en el caso de morena.

Elecciones 2023: Últimas noticias del primer debate de candidatos para la gubernatura de Coahuila

Sigue por Fuerza Informativa Azteca las últimas noticias sobre lo que dijeron los candidatos a la gubernatura de Coahuila rumbo a las elecciones 2023.

Los candidatos a la gubernatura de Coahuila comenzaron el debate de las elecciones 2023 recordando que algunos de los presentes pertenecen al "Moreirato".

Elecciones 2023: Palabras finales de los candidatos a la gubernatura de Coahuila

Manolo Salinas concluyó su debate agradeciendo por la oportunidad y llamó a la población a elegirlo para consolidar el estado como uno de los predilectos para vivir.

Este cuatro de junio les pido su voto para construir la grandeza de Coahuila Manolo Salinas

Armando Guadiana, candidato de Morena, pidió al finalizar el debate en Coahuila reflexionar su voto y cuestionarse si sigue el PRIAN y con ello la corrupción.

Prefieren que haya bienestar con la Cuarta Transformación o seguir con la corrupción. Candidato de Morena

Ricardo Mejía Berdeja sentenció que la mafia del poder no respondió a las preguntas durante el debate de los candidatos a la gubernatura de Coahuila.

Invito a todos aquellos que voten por PT, porque el Partido del Trabajo es el cambio para Coahuila. Ocasionó los abucheos de los presentes

El candidato a la gubernatura de Coahuila, Lenin Pérez, le habló al pueblo de México y recordó que entre los presentes uno traicionó al presidente

“Te hablo a ti ciudadano decepcionado a que luchemos por Coahuila, vamos a dejar atrás la corrupción, vamos a correr a estos políticos (...) el camino está en votar por Lenin Pérez el 4 de junio”. Candidato del Partido Verde

Elecciones 2023: "Preguntas ciudadanas" del debate de candidatos para la gubernatura de Coahuila

En el tercer bloque el candidato del Partido Verde, Lenin Pérez, pidió una oportunidad para darle la oportunidad a otro partido, pues considera “están muy cerca” de un cambio.

Ricardo Mejía recibió una pregunta acerca de lo que se está haciendo en un municipio de Coahuila para prevenir las adicciones, ante ello el candidato refirió que ha crecido el narcomenudeo y el abuso sexual, por lo que acusó a la venta de “cristal”.

Ante dicha problemática algunas soluciones que ofreció son:



Crear una nueva policía de proximidad.

Realizar un programa de prevención de adicciones y de salud mental.

Con ello buscan que los jóvenes se refugien en el deporte, pues de no tratarse el 70 por ciento de la sociedad joven caería en las adicciones.

Armando Guadiana fue cuestionado si las designaciones serán por “dedazo”, a lo que contestó que se necesita la independencia de los tres poderes para evitar la corrupción del PRIAN.

Los del PRIAN ya se van (...) porque no han hecho nada en muchos años y menos en los últimos Candidato de Morena

Manolo Jiménez habló desde su experiencia como alcalde tras recibir una pregunta sobre cómo trataría el tema de la violencia y el maltrato animal, por lo que refirió que trabajarán en los refugios; sin embargo, trabajará de la mano con la ciudadanía para conocer sus preocupaciones.

Propuestas de los candidatos en Coahuila en "Finanzas públicas"

Armando Guadiana Tijerina de Morena abrió el debate y aseguró que los ingresos totales superan los 64 mil millones de pesos; suficiente para resolver problemas en el Estado; sin embargo, lamenta la "mega deuda" de 43 mil millones de pesos, mismos de las que han pagado 4 mil 500 millones de intereses. Acusó que toda la gente debe 14 mil pesos, inclusive los bebés.

Guadiana Tijerina propuso trabajar en una "verdadera reestructuración si gana las elecciones 2023 en Coahuila".

Evaristo Lenin Pérez, del Partido Verde aseguró que los ciudadanos esperan soluciones reales y lamentó que no "hay ni sal para el aguacate"; planteó la solución de acudir a una estrategia de negociación con los bancos.

Ricardo Mejía Berdeja, el candidato del Partido del Trabajo culpó al PRI por llevar a la quiebra al Estado.

"A partir de Moreira (...) se avaló la mega deuda con decretos y folios de hacienda falsificados".

Propone sentarse con los bancos y plantear una renegociación que no incluya a los políticos, ante ello demandó que van a liberar los intereses que hoy pagan por la deuda y sentención con meter a juicio al Moreirato.

Manolo Salinas de la alianza Va por México pidió tener hechos más que palabras y por ello ha resumido las acciones que han realizado como son:



Cero deuda a banco

Cero deuda a proveedoras

Calificación crediticia alta

Aseguró que va a trabajar de manera responsable las finanzas, tiempo en el que también lamentó que los demás candidatos no han dado soluciones.

En tanto, propone hacer un consejo ciudadano de expertos en materia financiera para que decidan qué hacer y lo que más le convenga a Coahuila.

Propuestas de los candidatos en Coahuila en "Transparencia y rendición de cuentas"

Manolo Salinas de la alianza Va por México tomó la palabra y detalló que desarrollaron proyectos y programas para que los ciudadanos conocieran en que se invierte el dinero; el INEGI los calificó como los más honestos.

Ricardo Mejía del PT fue interrogado sobre el retiro de promocionales con su imagen cuando aún estaba al frente de su anterior puesto, ante ello prefirió hablar sobre el tema de ajustarse a la ley para actuar sin impunidad.

Para ello lanzó una serie de propuestas:



Comisión ciudadana para fortalecer la transparencia.

Crear una fiscalía anticorrupción .

Trabajar con el gobierno para sanar las finanzas.

Lenin Pérez del Partido Verde aseguró que propondrá una reforma constitucional para que los órganos más importantes de Coahuila sean propuestos por la ciudadanía para evitar "compadres" entre las elites de la política.

Armando Guadania fue cuestionado sobre eliminar el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, para ello detalló que se tiene que renovar el personal por la "opacidad" que se vive; resaltó que con la Cuarta Transformación van a abrir el total de la deuda.

Propuestas de los candidatos en Coahuila en "Agua y Desarrollo Sustentable"

Ricardo Mejía resaltó que en Coahuila podrían verse en el espejo de Nuevo León en referencia al agua; para ello propone un diálogo abierto con personas expertas en el tema.

Entre las medidas de Mejía Berdeja contra el problema del agua están:



Crear un nuevo organismo estatal del agua.

Impulsar plantas de aguas residuales en todo el estado.

Manolo Salinas calificó como "un gran reto" el problema del agua, reiteró que se adentró en las problemáticas que viven, principalmente por la distribución de agua.

Estas son las propuestas de Manolo Salinas sobre el agua:

Desarrollar una agenda ambiental.

Fortalecer el orden ecológico del territorio.

Cuidar la calidad del aire.

Promover energías limpias.

Realizar programa de reforestación.

Crear un programa de conservación del agua.

Armando Guadiana de Morena habló sobre la utilización del carbón, y lanzó una serie de propuestas para diversificar la actividad económica del país.

La diversificación de Armando Guadiana consistiría en:

Actividades de la industria aeronáutica.

Crear un parque industrial para dar mayor empleo.

Agregó que la propuesta para la solución del agua sería invertir en la laguna de Coahuila.

Lenin Pérez del Partido Verde pidió un reordenamiento de enderezar el problema del agua para que no se beneficie un selecto grupo, pues resaltó que de no trabajarse no habrá desarrollo y vida.

El candidato del Partido Verde se comprometió a los siguientes puntos respecto al agua:



Desarrollar tecnologías de agua.

Plantas tratadoras de agua.

Propuestas de los candidatos en Coahuila en “Educación, Niñez y Juventud”

Manolo Salinas de Va por México detalló las "mejores políticas " para ayudar en el tema de la educación basadas en la UNIFEC, ante ello reiteró que algunas de las propuestas serán:



Impulsar programas especiales en la educación básica.

Contratar maestros jubilados y recién egresados.

Realizar programa de valores familiares.

"Súper becas" para los jóvenes.

Armando Guadiana de Morena prometió becas para más de 70 mil estudiantes y planteó que, podrían haber escuelas de tiempo completo;

El candidato del Partido del Trabajo para la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía, reconoció que existen problemas en la juventud a causa del Moreirato, pues no atendieron la tasa de suicidios, de drogadicción y de la salud mental.

Respecto al tema del aborto aseguró que está a favor de las mujeres y de la libre elección, pues ellas son las únicas que pueden decidir sobre su cuerpo.

No vamos a criminalizar las acciones de la mujer Mejía Berdeja

Ricardo Mejía propuso en materia de educación los siguientes temas:



Becas y desayunos escolares.

Promoción del deporte en todos sus ámbitos.

Lenin Pérez del Partido Verde ofreció cifras sobre el problema de la violencia en los menores, por lo que pidió mejorar las condiciones en las escuelas, específicamente en mejores baños, infraestructuras y material.

Agregó que ocupan psicólogos para atender uno de los problemas más preocupantes del estado: la depresión.

Armando Guadiana rifa sombrero con la firma de Julio César Chávez

El candidato de Morena, Armando Guadiana, sorprendió a los presentes durante el debate de Coahuila rumbo a las elecciones 2023 con la rifa de un sombrero firmado por el boxeador mexicano Julio César Chávez, agregó que no lo dejaría solo por temor a que se lo robaran, situación que provocó la risa de los presentes.

Quiénes son los candidatos de Coahuila que estarán en el debate

*Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien es candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

*Ricardo Berdeja es el abanderado del Partido del Trabajo (PT).

*Manolo Salinas, candidato de la alianzas conformada por el PRI, el PRD y el PAN.

*Armando Guadiana, candidato de Morena.

En este primer debate, los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila abordarán los siguientes temas en el formato que el instituto electoral aprobó:

*Rendición de Cuentas y Transparencia

*Finanzas

*Agua y Desarrollo Sustentable

*Educación, Niñez y Juventud

Cuándo son las elecciones en Coahuila

Las elecciones 2023 se realizarán el próximo 4 de junio en el Estado de México (Edomex) y en Coahuila, en esta entidad también se renovará además de gobernador, los legisladores locales.

En Coahuila, los candidatos ya presentaron algunas de sus propuestas que buscarán exponer durante el primer debate rumbo a las elecciones 2023.