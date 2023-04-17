Guadiana evade pregunta en debate con rifa de sombrero autografiado

Durante el debate de los candidatos a la gubernatura en Coahuila durante las elecciones 2023, Armando Guadiana, de Morena, aseguró que rifará su sombrero, que tiene la firma del boxeador Julio César Chávez.

En el debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, el candidato de Morena a la gubernatura de ese estado dijo que tenía intenciones de acudir al sanitario y que dejaría su sombrero.

Sin embargo, los moderadores le indicaron que no era posible acudir porque se encontraba durante el debate de candidato, Guadiana explicó que se retractaba para dejar su sombrero, pues dijo que sus adversarios se lo robarían.

El momento en que Guadiana anuncia que hará una rifa de su sombrero a través de redes sociales fue cuando se abordaba el tema de “Educación, niñez y juventud”.

El moderador cuestionó a Armando Guadiana si regresaría las escuelas de tiempo completo, que se echaron abajo hace dos años, pero el candidato no contestó la pregunta, sino pasó a anunciar la rifa de su sombrero.

"Me dan ganas de ir a hacer pipi, puedo dejar aquí mi sombrero, no me lo vayan a robar… No puedo irme porque tengo el compromiso, tómeme el tiempo, de rifar este sombrero que tiene la firma del campeón Julio César Chávez en redes sociales, no me lo vayan a robar aquí porque ya saben quién, está difícil aquí el tema”, expresó.

¿Quién es Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena en Coahuila?

Actualmente, Armando Guadiana es senador de Coahuila por el partido de Morena, aunque debido a las elecciones 2023 solicitó licencia.

El empresario Armando Guadiana es reconocido por su experiencia en el sector minero, aunque también en la política, ya que en Coahuila ocupó una diputación de 1973 a 1976. Además fue director general de Catastro en el gobierno de 1971 a 1973.