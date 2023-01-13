Ordenan bajar espectaculares de Alejandra Del Moral en Edomex

Los espectaculares de Alejandra Del Moral, precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México (Edomex), en las elecciones 2023 deberán ser bajados en un periodo no mayor a 36 horas.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) resolvió la queja interpuesta por Morena y consideró que los espectaculares de Alejandra Del Moral en más de cinco municipios de la entidad vulneraron el principio de equidad de las elecciones 2023.

La priista Alejandra del Moral primero con espectaculares colgándose de AMLO y ahora con espectaculares de una revista que ni existe



Pero de esto no dice nada el INE pic.twitter.com/rDlq1fSoaX — Tania (@tania__rd) January 5, 2023

También conminó a la revista que promociona a la precandidata del PRI a la gubernatura del Edomex a que se abstenga de promoverla de forma anticipada.

"Al encontrarse elementos por los cuales pudiera existir una estrategia de publicidad atípica o inusual, por tratarse de propaganda con características y particularidades que denotan identidad en su contenido, difundida por medio de espectaculares, en la que se busca posicionar a Alejandra Del Moral Vela, con la circunstancia que en la actualidad se encuentra en curso el proceso electoral para renovar la gubernatura, lo que pudiera violar los principios electorales y podría constituir actos anticipados de precampaña y/o campaña”.

En su denuncia, Morena consideró que el gasto para los espectaculares rebasa el tope de campaña para las elecciones 2023. que es de 30 millones de pesos.

Quiénes son los candidatos en Edomex para las Elecciones 2023

En el Edomex, actualmente se perfilan dos precandidatas para las elecciones 2023. Una de ellas es Delfina Gómez, que se prevé se registre con la alianza Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).

Por el lado de la oposición, Alejandra Del Moreal se perfila como la abanderada de la recién lanzada coalición "Va por México", conformada por el PRI, PAN y PRD y recientemente el partido local Nueva Alianza manifestó su deseo de unirse a la coalición para mantenerse en el Edomex.