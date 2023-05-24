¿Cuáles son las multas por delitos electorales en México?

A pocos días de llevarse a cabo las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, algunas de las prácticas más populares o más comunes relacionadas con la jornada electoral, son los delitos electorales.

Son realizados antes, durante e incluso después de la votación , y en todos los casos, dichas prácticas impiden que un proceso electoral se lleve a cabo de manera libre, segura y secreta.

¿Cuáles son algunos de los delitos electorales más comúnes?

De acuerdo con la Fiscalía Electoral de México, los delitos electorales son aquellas actos u omisiones que ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral.

A pesar de que son nombrados con títulos un tanto ocurrentes como el delito del "ratón loco", o la "urna embarazada", si llegan a cometerse en México, las penas otorgadas al infractor podrían ser bastante graves.

En el marco de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, es importante sabes cómo identificarlos y las penas con las que se castigan.

¿Cuáles son las multas a los delitos electorales?

Hoy en día, los delitos electorales pueden llevarse a cabo por cualquier persona, sin embargo, en México dependiendo el cargo publico que tenga la persona infractora, la pena será distinta.

Ley General en Materia de Delitos Electorales es el ordenamiento jurídico que se encarga de regular las sanciones de los delitos electorales, y las penas que impone se clasifican de la siguiente manera:

