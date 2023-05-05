Elecciones 2023: IEEM confirma nueva moderadora para segundo debate en Edomex

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) confirmó el cambio de moderadora para el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México (Edomex), Alejandra del Moral y Delfina Gómez, que se llevará a cabo con motivo de las elecciones 2023.

El cambio de moderadora se dio a petición de la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, al advertir que la candidata Delfina Gómez podría no presentarse al encuentro al considerar que la comunicadora Pamela Cerdeira actuó "tendenciosamente" para favorecer a Alejandra del Moral.

¿Cuándo y cómo se llevará a cabo el segundo debate de Edomex?

El segundo debate de Edomex rumbo a las elecciones 2023 se llevará cabo en formato de moderación activa con una duración de 60 minutos en el que se contempla el desarrollo de 4 temas acompañado del planteamiento, pregunta inicial, respuesta y preguntas adicionales.

En esta ocasión el IEEM acordó que únicamente 5 personas podrán acompañar a las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez al encuentro del próximo 18 de mayo en punto de las 20:00 horas.

¡Tenemos #JuevesDeDebate!



✅ El 2º #DebateEdomex se llevará a cabo el 18 de mayo a las 20:00 hrs. pic.twitter.com/U1DqW0P1hr — IEEM (@IEEM_MX) May 5, 2023

¿Por qué Pamela Cerdeira no será la moderadora del debate en Edomex?

Pese a que un inicio se había confirmado la participación de la periodista Pamela Cerdeira como moderadora del segundo debate en Edomex, Morena apuntó que de presentarse la comunicadora se consideraría la participación de Delfina Gómez.

Lo anterior señaló Mario Delgado se debe a que la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde considero que Cerdeira "fue imparcial y adversa al movimiento de la Cuarta Transformación"; 'la maestra tuvo que enfrentar a la candidata del PRIAN y también a la moderadora', dijo el líder del partido mediante conferencia de prensa.

Por su parte, Pamela Cerdeira aseguró que Morena condicionó su participación en el debate y solicitaron que ella no esté en el segundo encuentro, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales al apuntar que se busca limitar la libertad de expresión. En ese sentido, la comunicadora invitó a las candidatas a la gubernatura del Edomex a participar nuevamente en un diálogo libre y abierto a través de su espacio informativo.

Participar como candidato en un debate no debería ser tema de concesiones entre partidos, sino de una obligación de quienes buscan el voto popular. pic.twitter.com/gGXr8roLwA — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) May 4, 2023

¿Quién será la moderadora del segundo debate de las elecciones en Edomex 2023?

La moderadora del segundo debate en Edomex será a Ginarely Valencia Alcántara, quien es Directora General de Comunicación Universitaria de la Universidad del Estado de México e Integrante de Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.

Desde 2006 Valencia Alcántara se ha desempeñado como reportera en diversos medios de comunicación, además de ser compiladora y una de las cinco autoras del libro: "Narrar la Ciencia: una Mirada desde el Periodismo", editado por la UAEMéx en 2019.