Debate elecciones Edomex 2023 en vivo: Sigue minuto a minuto el encuentro entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el minuto a minuto en vivo sobre el primer debate entre las candidatas a la gubernatura de Estado de México (Edomex) Delfina Gómez y Alejandra del Moral, el cual se lleva a cabo este jueves 20 de abril de 2023.

Este es el minuto a minuto del primer debate en Edomex:

"No eres capaz y tampoco eres honesta", lanza Alejandra del Moral a Delfina Gómez

"Yo quiero ser gobernadora del Estado de México, llegó el tiempo de las mujeres", afirma Alejandra del Moral. Asimismo, afirma que es la mujer más preparada y pide que los ciudadanos tengan la certeza de que mejorará la entidad.

"No hay un resultado escrito en piedra", terminó.

Delfina Gómez afirma que "la noche oscura" de casi 100 años del PRI está por terminar

08:58 HORAS

Comentarios finales del primer debate en Edomex

Delfina Gómez afirma que hay dos opciones, el "PRIAN" o la verdadera transformación. "Se les agotó el tiempo", afirma. "Nuestro momento ha llegado, lo puedo percibir en los ojos de esperanza". Asimismo, agradeció la confianza de los ciudadanos y pidió que las familias tomen la mejor decisión.

Delfina Gómez habla sobre propuesta enfocada en solo el 2% de la población de Cultura y Recreación

Delfina Gómez afirma que los pueblos originarios son los más olvidados y han sido utilizados por los programas implementados por la oposición. "No debería darnos risa, debería darnos vergüenza".

Sobre las escuelas de tiempo completo, afirma que "Jornada ampliada" mejorará la infraestructura escolar para apoyar al mismo tiempo a los padres de familia.

Alejandra del Moral es cuestionada de qué municipios serían los primeros que voltearía a ver

Puntualmente, Alejandra del Moral contesta que su prioridad serán pueblos originarios. Añade que luchará para que Valle de Toluca sea la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe; asimismo, que reactivará las escuelas de tiempo completo.

Cuarto tema del primer debate en Edomex: Cultura y recreación

Alejandra del Moral propone para el tema de la Cultura y recreación construir un Conservatorio de Música y más museos en Edomex, así como potencializar el talento de jóvenes. Rehabilitarán 100 espacios públicos y deportivos en toda la entidad.

Señala directamente que Delfina Gómez cerró las escuelas de tiempo completo.

Delfina Gómez se lanza contra Alejandra del Moral y afirma que se ha pasado todo el debate atacándola: "No debe ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el Edomex en 100 años".

Alejandra del Moral propone rescate del Río Lerma

El Río Lerma será una prioridad para el gobierno de Alejandra del Moral en dado caso de llegar a ser gobernadora. Con números, explica que sólo el 8% del transporte público tiene cámaras de vigilancia, por lo que propone incrementarlas.

Delfina Gómez es cuestionada por su propuesta "Los caminos del Sur"

Delfina Gómez sugiere mejorar las vías rurales con "Los caminos del sur". En caso de ser gobernadora, afirma que mejorará el transporte público mediante la reorganización y hablar con los representantes de estos.

Tercer tema del debate: Servicios Públicos

Toma la palabra Alejandra del Moral, la cual comparte la gran problemática de la crisis de agua en Edomex y promete trabajar en tres líneas:



Invertir en mejorías.

Trabajar en conjunto con Gobierno Federal.

Mejorar la distribución de agua.

Delfina Gómez reafirma el problema de desabasto de agua en Edomex, ante esto, recomienda rehabilitar tuberías para que no haya fugas. Asimismo, promete combatir la contaminación de los ríos y fortalecer políticas públicas.

Cuestionan a Delfina Gómez de Amnistía Internacional

Delfina Gómez habla de la desigualdad de mujeres de grupos indígenas y afirma que trabajará en conjunto con el gobierno Federal para que "haya piso parejo para todos".

Alejandra del Moral es cuestionada por aumento de feminicidios en el gobierno de Alfredo del Mazo Maza

La candidata Alejandra del Moral afirmó que tomará el tema de violencia de género como "uno personal", en ese sentido, estará al pendiente de todos los casos que se reporten. "Serán perseguidos y serán castigados". De los 11 municipios con alerta de género, siete son de Morena, afirma del Moral.

10 mil policías exclusivos para el tema de género es una de las propuestas de la priista.

Segundo tema de debate en Edomex: Violencia de género

Arranca Alejandra del Moral: "Como próxima gobernadora asumo la responsabilidad de trabajar sin descanso a favor de las niñas y mujeres". Afirma que todos los feminicidios serán castigados. Reitera que el salario rosa será fortalecido.

Por su parte, Delfina Gómez comienza con estadísticas de feminicidios en la entidad. Afirma que primero tiene que ver "cómo dejan el estado" para ver cuánto dinero se puede invertir en los programas.

Alejandra del Moral es cuestionada de que el PRI es señalado como el partido más corrupto

Alejandra del Moral afirma que en sus 20 años de carrera política nunca ha sido señalada de casos de corrupción. Señala que en su página oficial pueden encontrar sus propuestas contra la corrupción.

Cuestionan a Delfina Gómez sobre la sanción a Morena por parte del Tribunal Electoral por esquema de financiamiento con recursos de trabajadores

Delfina Gómez afirma que las personas que la conocen saben "quien es". La moderadora le pregunta directamente sobre la decisión del Tribunal sobre el esquema de financiamiento con recursos de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco.

Alejandra del Moral afirma que no protegerá a nadie

La priista señala directamente a Delfina Gómez de "robar" a sus trabajadores de Texcoco. "El gasto debe ser transparente, como una caja de cristal", afirmó. Además, destacó que en su gobierno habrá sanciones de quien haga mal uso de los recursos.

"Ya perdiste una vez, vas a volver a perder".

#DebateEdomex | "“No hay peor acto de corrupción que robarle a los trabajadores, es algo por lo que ya fuiste juzgada, por lo que fuiste declarada culpable... Tú representas la corrupción” dice @AlejandraDMV



"Fue un fallo que se hizo a un partido, no a una persona" responde… pic.twitter.com/3nDTKPmGgs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 21, 2023

Delfina Gómez propone terminar con la "robadera"

La morenista afirma que con su gobierno la rendición de cuentas será transparente.

Primer tema de debate en Edomex: Combate a la corrupción

20:09 HORAS

Delfina Gómez propone rendición de cuentas para que los ciudadanos sepan en qué se gasta el dinero.

20:08 HORAS

La moderadora presenta el primer tema de debate en Edomex, el cual será el combate a la corrupción y pregunta: "¿Por qué con ustedes sería distinto y si combatirán la corrupción?"

20:05 HORAS

Toma la palabra Alejandra del Moral, quien afirma que el cambio que propone Delfina Gómez "destruye familias". Sugiere su proyecto llamado "Reconciliación" y afirma que está para comprometerse com gobernadora para mejorar la entidad.

20:04 HORAS

Comienza el debate con Delfina Gómez, comparte información de sus cargos como es el caso de estar al mando de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"Vamos a ganar esta batalla", afirma.

20:01 HORAS

La moderadora Ana Paula Ordorica toma la palabra y deja en claro cómo se llevará a cabo el primer debate. Agradece al IEEM por realizar el ejercicio.

20:00 HORAS

Empieza el primer debate para las elecciones 2023 en Edomex, donde participan las representantes de las coaliciones Va Por el Estado de México y Juntos Haremos Historia en el Estado de México.

19:47 HORAS

Delfina Gómez habla, por primera vez en este día, sobre el primer debate. A través de su cuenta de Twitter comentó que se encontraba preparando los últimos detalles.

Amigas y amigos, estoy preparando los últimos detalles para participar en el #DebateEdomex. A partir de este momento, y hasta que concluya este evento, mi equipo de comunicación estará a cargo de mis redes sociales.

¡Les leo en un rato!#DelfinaGobernadora — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 21, 2023

19:20 HORAS

El presidente del PRI en el Edomex, Eric Sevilla Montes, llega para apoyar a Alejandra del Moral.

19:18 HORAS

Arriba el líder del sol azteca, Jesús Zambrano Grijalva.

19:17 HORAS

Kenia López Rabadán afirma que Alejandra del Moral será la triunfadora del primer debate en Edomex.

19:07 HORAS

Comienzan a llegar los invitados de las candidatas al Edomex a la Sala de Sesiones del Consejo General del IEEM. Cabe destacar que son 55 invitados por cada una. Entre ellos se encuentra Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, apoyando a Alejandra del Moral.

19:01 HORAS

A través de su cuenta de Twitter, Alejandra del Moral, compartió que llegó el momento de conocer quién tiene la capacidad para proponer soluciones en Edomex.

Llegó el momento de conocer quién tiene la capacidad para proponer soluciones, resolver los problemas y sacar adelante a las familias mexiquenses. #ConAleAlDebate #CapacidadParaResolver #VotALE #AleGobernadora pic.twitter.com/0g76mGsMJt — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) April 21, 2023

FIA te dice la razón de por qué estas elecciones 2023 en Edomex son consideradas, desde ya, históricas.

#Elecciones2023 | El #PRI podría perder el #Edomex; las encuestas dan una ventaja de 15 puntos a @delfinagomeza, candidata de #JuntosHacemosHistoria, sobre @AlejandraDMV



Hoy es el #DebateEdomex y podrás seguir el minuto a minuto en nuestro sitio https://t.co/XzeWrVGBTJ… pic.twitter.com/RFabyAi7f7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 20, 2023

18:30 HORAS

Llegan las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez a la Sala de Sesiones del Consejo General del IEEM.

15:33 HORAS

El IEEM compartió un video de cómo luce el escenario para el primer debate de Edomex, además recuerda a la población seguirlo en vivo.

12:10 HORAS

El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, compartió a través de su Twitter, que Delfina Gómez es la candidata más preparado rumbo al debate de este jueves 20 de abril de 2023.

11:09 HORAS

La candidata por la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, destacó que se encuentra lista para estar en el primer debate rumbo a las elecciones 2023 en la entidad, esto, a través de su cuenta de Twitter.

¡Las familias son primero! Hoy vamos a debatir temas muy importantes para las y los mexiquenses, su opinión es muy importante. ¿Cuáles son los temas que más te interesan del #DebateEdoméx? #ConAleAlDebate #AleGobernadora #UnirEsResolver #VamosAGanar pic.twitter.com/bqLfxAIM2b — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) April 20, 2023

¿Cuáles son los temas del primer debate entre las candidatas a la gubernatura del Edomex?

Los temas para el primer debate en Edomex corresponden a los más votados por los ciudadanos en el portal del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM):



Servicios públicos.

Cultura y recreación.

Combate a la corrupción.

Violencia de género.

¿Qué se elige en Edomex en las elecciones 2023?

Para las elecciones 2023, próximas a ocurrir el domingo 4 de junio, se elegirá la próxima gubernatura, esto, tras la salida de Alfredo del Mazo Maza, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México?

La candidata Delfina Gómez, por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT), es cercana al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La candidata morenista es maestra de profesión y estuvo al mando de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 2021 a 2022; sin embargo, renunció al cargo para contender en las elecciones 2023.



De 2012 a 2015: fue presidenta municipal de Texcoco y de 2015 a 2018 ocupó una diputación federal por el Distrito 38. Del 2018 a 2019 también fue senadora con licencia.

Al ganar la presidencia, AMLO eligió a Delfina Gómez como titular de los programas de Bienestar del Estado de México.

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Edomex?

Alejandra del Moral, por parte de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dando como resultado la alianza Va Por el Estado de México, tiene una gran experiencia en cargos políticos.

