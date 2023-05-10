¿Cuáles son las propuestas de los candidatos en las elecciones 2023 en Coahuila para las empresas?
En las elecciones 2023, los candidatos a la gubernatura de Coahuila han considerado a las empresas como detonador de la economía; estas son sus propuestas.
Coahuila es conocido como de los únicos Estados de la República mexicana que no ha sufrido alternancia política desde la década de 1940 con la llegada al poder del PRI con Ricardo Ainslie Rivera, la entidad se ha logrado colocar en el centro de atención dentro del marco de las elecciones 2023 del próximo 4 de junio. Estas son algunas de las propuestas dirigidas a empresas y a la economía.
No solo hablamos de uno de los estados más extensos de la República mexicana, sino de una de las entidades federativas en donde se han logrado concentrar varias de las empresas privadas más influyentes dentro del territorio mexicano económicamente hablando. Pues Coahuila posee la décima economía más importante del país, la cual representa alrededor del 3.3 % del PIB del país según datos del INEGI.
¿Cuáles son las empresas más importantes de Coahuila?
Las principales actividades económicas del estado son la industria de la transformación, la industria automotriz, comercio, servicios y construcción.
Dentro del sector empresarial las más destacadas son las siguientes:
• Grupo Lala S.A.B de C.V; (empresa alimenticia) Eduardo Tricio Gómez como dueño.
• Soriana: (sector comercial) fundadores Francisco Martín Borque y Armando Martín Borque y Tiendas Soriana S.A. de C.V.
• Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.: (minera) subsidiaria mexicana propiedad del Grupo BAL.
Actualmente, el PRI cuenta con al menos seis de los municipios más importantes de Coahuila: Saltillo, Torreón, Piedra Negras, Matamoros, Ramos Arizpe y San Pedro, por otro lado, el Partido Acción Nacional (PAN) gobierna Monclova. En dicho tenor los candidatos a la gubernatura han proclamado sus propuestas a favor de los empresarios Coahuilenses y en pro de la economía mexicana pues la iniciativa privada que permea en el estado representaría un gran porcentaje de ingresos a nivel local.
¿Cuáles han sido las propuestas de los candidatos a la gubernatura en Coahuila en materia de Economía?
- Manolo Jiménez Salinas, candidato con la alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha destacado con su propuesta “Coahuila Global” donde resalta la competitividad, estabilidad laboral y el desarrollo económico a través de capitalizar al máximo el “nearshoring” con el fin de atraer más inversión nacional y extranjera. De igual forma los apoyos e incentivos son parte de su agenda dirigida a las micro pequeñas, medianas y grandes empresas coahuilenses.
- Lenin Pérez Rivera por Rescatemos Coahuila, conformado por Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC) planea en estas elecciones 2023 implementar mayor presupuesto a los municipios y créditos blandos para empresarios a la par de impulsar estratégicamente la producción agrícola.
¡Arrancan las campañas en #Coahuila!— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023
Será una de las dos entidades que elegirán nuevo gobernador en las #Elecciones2023
¿Quiénes son los candidatos?🧐
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- Por su parte, el candidato Ricardo Mejía Berdeja por Partido del Trabajo (PT) ha resaltado el crear un instituto coahuilense apara devolverle al pueblo lo robado con el fin de destinar dichos recursos en obras de infraestructura que le hagan falta al estado, así como a un programa de atención a la juventud, asimismo, ha reiterado en múltiples ocasiones su respaldo al campo y a sus habitantes con mayores
programas que detonen la producción agrícola.
- Finalmente, entre las propuestas del también candidato a las elecciones 2023 en Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se destaca su insistencia por ofrecer sus terrenos para hacer parques industriales cerca del aeropuerto y la carretera a Monclova, la inversión de más de 3 mil millones de pesos en la Frontera de Coahuila, así como becas públicas de dos mil quinientos pesos a más de 70 mil estudiantes de nivel superior.