¿Cuáles son las propuestas de los candidatos en las elecciones 2023 en Coahuila para las empresas?

Coahuila es conocido como de los únicos Estados de la República mexicana que no ha sufrido alternancia política desde la década de 1940 con la llegada al poder del PRI con Ricardo Ainslie Rivera, la entidad se ha logrado colocar en el centro de atención dentro del marco de las elecciones 2023 del próximo 4 de junio. Estas son algunas de las propuestas dirigidas a empresas y a la economía.

No solo hablamos de uno de los estados más extensos de la República mexicana, sino de una de las entidades federativas en donde se han logrado concentrar varias de las empresas privadas más influyentes dentro del territorio mexicano económicamente hablando. Pues Coahuila posee la décima economía más importante del país, la cual representa alrededor del 3.3 % del PIB del país según datos del INEGI.

¿Cuáles son las empresas más importantes de Coahuila?

Las principales actividades económicas del estado son la industria de la transformación, la industria automotriz, comercio, servicios y construcción.

Dentro del sector empresarial las más destacadas son las siguientes:

• Grupo Lala S.A.B de C.V; (empresa alimenticia) Eduardo Tricio Gómez como dueño.

• Soriana: (sector comercial) fundadores Francisco Martín Borque y Armando Martín Borque y Tiendas Soriana S.A. de C.V.

• Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.: (minera) subsidiaria mexicana propiedad del Grupo BAL.

Actualmente, el PRI cuenta con al menos seis de los municipios más importantes de Coahuila: Saltillo, Torreón, Piedra Negras, Matamoros, Ramos Arizpe y San Pedro, por otro lado, el Partido Acción Nacional (PAN) gobierna Monclova. En dicho tenor los candidatos a la gubernatura han proclamado sus propuestas a favor de los empresarios Coahuilenses y en pro de la economía mexicana pues la iniciativa privada que permea en el estado representaría un gran porcentaje de ingresos a nivel local.

¿Cuáles han sido las propuestas de los candidatos a la gubernatura en Coahuila en materia de Economía?