Candidatos a la gubernatura de Coahuila visitan Piedras Negras rumbo a las elecciones 2023

Las campañas por la gubernatura de Coahuila dieron inicio el pasado 2 de abril, por lo que los candidatos, Manolo Salinas (Alianza PRI, el PRD y el PAN), Armando Guadiana (Morena). Ricardo Mejía Berdeja (Partido del Trabajo) y Lenin Pérez (Partido Verde Ecologista de México) no han parado su actividad de cara a las elecciones 2023.

Los candidatos de cada partido político realizaron distintas actividades durante el pasado fin de semana, desde visitar municipios hasta organizar comidas con determinados simpatizantes.

¿Qué hicieron los candidatos a la gubernatura de Coahuila este fin de semana?

El candidato por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, se presentó en el municipio de Piedras Negras para hablar sobre el trato humanitario que se le da a los migrantes que pasan por la zona, por lo que se comprometió a trabajar en programas de apoyo; agregó que busca impulsar el desarrollo sustentable para evitar desastres ecológicos a futuro.

“Vamos a llevar a cabo una política humanitaria con las personas de otros países que por necesidad, violencia, pobreza o persecución salen de sus países”, señaló Mejía Berdeja.

Por otra parte, el candidato por la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, también recorrió Piedras Negras; sin embargo, se adentró a la zona norte de Coahuila en Ciudad Acuña, en dicha comunidad atendió las demandas de los habitantes entre las que destacaban:



Pavimentación.

Alumbrado público.

Seguridad.

Tras escuchar las demandas se comprometió a establecer mecanismos de seguridad y prevención en las colonias del estado; prometió crear estrategias de generación de empleo.

De cara a las elecciones 2023, el candidato del Partido Verde, Lenin Pérez, realizó una visita al Mercado Juárez de Saltillo, lo hizo en compañía de Margarita Ibarra Molina y Carlos Alejandro Lara Pérez, candidatos a la diputación local; en conjunto pidieron votar por un cambio el próximo 4 de junio por la gubernatura de Coahuila.

En el lugar escuchó a los locatarios, quienes les externaron peticiones para resolver los problemas de inseguridad que predominan en aquella región, por lo que Lenin Pérez detalló que ya trabajan en estrategias.

Por último, el representante de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, también siguió con su campaña de cara a las elecciones 2023 y aseguró que va a eliminar la corrupción en los apoyos alimenticios para que puedan ser perfectamente distribuidos hacia los ciudadanos; en su visita a Monclova resaltó que habrán apoyos económicos a estudiantes y adultos mayores.

¿Qué hicieron las candidatas a la gubernatura del Edomex este fin de semana?

¡El Edomex no se detiene! Ambas candidatas presumieron sus agendas en redes sociales, para el caso de Delfina Gómez, aspirante a la gubernatura del Estado de México por Morena, llamó a atender la desaparición de mujeres en Ecatepec y subrayó como prioritario buscar mecanismos que disminuyan la inseguridad que se vive en cuestión de género.

"Las víctimas "pueden ser cualquiera de nosotros, mi hermana, mi hija, mi sobrina, puedo ser yo", dijo Delfina Gómez frente a 40 mil personas, entre las que se encontraban madres buscadoras.

Del otro lado, en Valle de Chalco, la candidata Alejandra Del Moral Vela, militante de "Va por el Estado de México", aseguró que su "campaña ya despegó", pues la gente se dio cuenta que tiene capacidad para gobernar el Edomex.

"Hoy estamos en el día 20 de esta campaña, y ayer lo que decíamos, lo platicamos en una reunión y hoy lo confirmo: la campaña ya prendió, ya sabe quién es Ale Del Moral ya saben la capacidad”, sentenció.

¿Cuándo son las elecciones 2023 en México?

La jornada electoral se llevará a cabo el próximo domingo 4 de junio del 2023; se estima que las casillas permanezcan abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas para que se den a conocer los resultados por la gubernatura del Edomex y de Coahuila.

