Durante el primer debate de Edomex de las elecciones 2023, Delfina Gómez, candidata de Morena, PVEM y PT, y Alejandra del Moral, de la alianza PRI, PAN y PRD, comenzaron el ejercicio con señalamientos. Estas fueron algunas de las frases más destacables.

Sobre la exposición del combate a la corrupción, Delfina Gómez aseguró que la ciudadanía está harta del gobierno que representa el PRI. Incluso dijo que se aplicará los principios de transparencia

En tanto, Alejandra del Moral criticó a su adversaria de hablar de la corrupción, cuando ella representa este mal que azota al Estado de México, además aseguró que volverá a perder.

"Ya perdiste una vez, vas a volver a perder", mencionó Alejandra del Moral en contra de su adversaria en las urnas, Delfina Gómez.

“No hay peor acto de corrupción que robarle a los trabajadores. ¿Con qué calidad moral puedes venir a hablar de combate a la corrupción? Tú representas la corrupción”.

#DebateEdomex | "“No hay peor acto de corrupción que robarle a los trabajadores, es algo por lo que ya fuiste juzgada, por lo que fuiste declarada culpable... Tú representas la corrupción” dice @AlejandraDMV



"Fue un fallo que se hizo a un partido, no a una persona" responde… pic.twitter.com/3nDTKPmGgs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 21, 2023

Frases del debate Edomex 2023 sobre feminicidios y educación

Sobre las propuestas para combatir los feminicidios, ambas candidatas aseguraron que lo harán con policías, sin embargo, Del Moral espetó que en donde más ocurren estos crímenes son gobernados por Morena, partido de Delfina Gómez.

“De los 11 municipios en los que tenemos alerta de género en el Estado de México, 7 están gobernados por Morena.

Sobre el tema de la educación, la candidata de la alianza del PRI, PAN y PRD criticó la gestión de Delfina Gómez al frente de la SEP.

“Cuando fuiste secretaria de Educación cerraste las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, es una traición a las mujeres y solo la puede tomar alguien que no sabe lo que es dejar a tus hijos solos para ir a trabajar”, sentenció Alejandra del Moral.

Tras varias acusaciones, la candidata de Morena, PT y del PVEM dijo que son un sinónimo de la derrota en las urnas el próximmo 4 de junio.

“La candidata del PRI se ha pasado todo el debate atacando, calumniando y entiendo su desesperación está 20 puntos abajo. No debe ser nada fácil saber que será la responsable en entregar el gobierno al pueblo después de 100 años”, expresó.