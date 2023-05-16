¿Qué proponen las candidatas a gubernatura de Edomex en seguridad?

En el marco del segundo debate en Estado de México (Edomex) rumbo a las elecciones 2023, donde las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez hablarán acerca de sus propuestas, es importante conocer cuáles son algunas de sus ofertas en materia de seguridad.

¿Cuándo y dónde ver el segundo debate de Edomex para elecciones 2023?

El segundo debate de Edomex para las elecciones 2023, se llevará a cabo el próximo jueves 18 de mayo en punto de las 20:00 horas. Este se podrá seguir desde la señal del IEEM, pero también podrás seguir el minuto a minuto de los detalles sobre las propuestas de las candidatas a través del sitio de Fuerza Informativa Azteca.

¿Qué propone Alejandra del Moral en seguridad para Edomex?

Con base en la página oficial de Alejandra del Moral, estas son algunas de sus propuestas en materia de seguridad para el Estado de México:



Seguridad en el transporte público

Policías más capacitados y mejor pagados, pero más vigilados.

Duplicar las cámaras de videovigilancia, creando dos C5, en Jilotepec y Amecameca.

Unir el trabajo de las policías: los tres niveles de gobierno en coordinación con la policía de la CDMX y otros estados colindantes.

Combatir la impunidad para que se haga justicia.

Recuperación de espacios públicos para hacer comunidad.

¡Nos conectamos en un rato! https://t.co/IFWPTuw0te — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 15, 2023

¿Qué propone Delfina Gómez en seguridad para Edomex?

De igual manera, la exmaestra Delfina Gómez presenta sus propuestas en materia de seguridad en su página oficial:



Atender las causas que generan la inseguridad y la violencia.

Seguimiento a la mesa de coordinación para la Construcción de la Paz entre los tres niveles de gobierno.

Más y mejores policías; depurar e incrementar su número y calidad profesional.

Impulsar las acciones de inteligencia contra el delito mediante nuevas tecnologías.

Implementar acciones estratégicas para prevenir el acoso y el hostigamiento.

Vincular a la ciudadanía en las acciones de seguridad.

Ejecutar una profunda transformación del sistema penitenciario estatal.

Terminamos la jornada de hoy en #Tonanitla, un municipio con gente que quiere hacer realidad el sueño del cambio y a quienes agradezco por sus atenciones y por escuchar estas Propuestas del Cambio. ¡Nos volveremos a ver, ustedes también son parte de la transformación que… pic.twitter.com/ppZrOLxwYF — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 15, 2023

¿Cuáles serán los temas en el segundo debate de Edomex en elecciones 2023?

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó el sorteo para elegir los temas para el segundo debate en el marco de las elecciones 2023, los cuales serán:



Seguridad y justicia.

Economía y empleo.

Educación.

Medio ambiente y desarrollo sustentable.

La duración del segundo debate de Edomex tendrá una duración de 60 minutos, asimismo, tendrá una moderación activa y se llevará a cabo en la Sala de Consejo General del IEEM.