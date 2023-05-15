¿Cuándo y dónde ver el segundo debate en Edomex para elecciones 2023?

El segundo debate del Estado de México (Edomex), rumbo a las elecciones 2023, se encuentra próximo a ocurrir; ante esto, es importante saber cuándo y dónde ver el último encuentro, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) rumbo a la jornada electoral donde se enfrentarán Delfina Gómez y Alejandra del Moral.

¿Cuándo será el segundo debate de Edomex para elecciones 2023?

El segundo debate de Edomex para las elecciones 2023, se llevará a cabo el próximo jueves 18 de mayo en punto de las 20:00 horas.

¿Dónde ver el segundo debate de Edomex elecciones 2023?

El segundo debate en Edomex rumbo a las elecciones 2023, se transmitirá a través de la señal del IEEM, pero también podrás seguir el minuto a minuto de los detalles sobre las propuestas de las candidatas a través del sitio de Fuerza Informativa Azteca.

🗓 Este 18 de mayo a las 20:00 hrs. en el 2do #DebateEdomex 💬, conoce a tus candidatas y compara sus propuestas, para que el #4deJunio puedas emitir un voto 🗳 informado y razonado.



Podrás seguirlo a través de @MexiquenseTV y por nuestro canal de YouTube https://t.co/oTneWVKcn6 pic.twitter.com/GPbMdEVsVc — IEEM (@IEEM_MX) May 15, 2023

¿Qué formato tendrá el segundo debate de Edomex para las elecciones 2023?

La duración del segundo debate de Edomex para las elecciones 2023, tendrá una duración de 60 minutos, asimismo, tendrá una moderación activa y se llevará a cabo en la Sala de Consejo General del IEEM.

Cambio en la moderadora para el segundo debate de Edomex elecciones 2023

El pasado 5 de mayo, el IEEM dio a conocer el cambio de la moderadora para el segundo debate de Edomex, pues esta se dio por parte de la alianza de Delfina Gómez, Juntos Haremos Historia, conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), pues consideraron que a comunicadora Pamela Cerdeira actuó “tendenciosamente” para favorecer a Alejandra del Moral.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que la comunicadora fue "imparcial y adversa al movimiento de la Cuarta Transformación"; ante esto, se adelantó que en caso de no realizar un cambio, se consideraría la participación de Delfina Gómez para el segundo debate.

¿Quién será la moderadora del segundo debate de las elecciones en Edomex 2023?

La moderadora encargada del segundo debate en Edomex, será Ginarely Valencia Alcántara, Directora General de Comunicación Universitaria de la Universidad del Estado de México e Integrante de Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.

Si te interesa conocer el resumen del primer debate de Edomex rumbo a las elecciones 2023, revisa el minuto a minuto