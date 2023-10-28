¿Qué se necesita para ser diputado de Chiapas?

Un diputado es un representante del pueblo que es elegido cada tres años para formar parte del Congreso del Estado. Los diputados tienen derecho a opinar, discutir, defender sus ideas y los intereses que representan.

No pueden ser censurados por sus opiniones o acciones, siempre y cuando se ajusten a la ley. Y Chiapas se encamina para elegir diputaciones en las próximas elecciones 2023.

¿Cuáles son los requisitos para ser diputado de Chiapas?

Los requisitos para ocupar una diputación en el Congreso del Estado son los siguientes:

I. Tener la ciudadanía chiapaneca por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección.

III. No pertenecer al Estado eclesiástico o ser Ministro de algún culto.

IV. Haber residido en el Estado, al menos, durante los cinco años previos a la elección.

V. No ejercer o haber ejercido el cargo de Gobernador del Estado, aun cuando se separe definitivamente de su puesto.

VI. No ejercer los cargos de Secretario de Despacho, Subsecretario de Gobierno, Presidente Municipal, Magistrado, Consejero o Juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva noventa días antes de la elección.

VII. No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral, ni Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, o personal profesional directivo del propio Instituto, o sus equivalentes de los organismos locales o federales, a menos que se separen de sus funciones 3 años antes de la fecha de la elección.

VIII. No estar en servicio activo en la Fuerza Armada Permanente, ni tener mando en la policía federal, estatal o municipal cuando menos sesenta días antes de la elección.

Chiapas es un estado que se unió a la República Mexicana el 14 de septiembre de 1824. Esta unión fue aprobada por el pueblo chiapaneco mediante una votación directa.