Elecciones 2024: Guanajuato brindará protección a candidatos para la gubernatura

El secretario de gobierno de Guanajuato, Jesús Oviedo, dio a conocer que a menos de un año de que se celebren las elecciones 2024 ya analizan alternativas para proteger a los candidatos que buscarán sumar votos para tomar el eje del estado.

De acuerdo con Oviedo ya establecieron contacto con organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y con el Tribunal para dialogar sobre los protocolos que llevarán a cabo el 2 de junio y en caso de emergencia tener una rápida y oportuna reacción.

"Ya hicimos contacto con los dirigentes de los partidos, ya hicimos contacto con los notarios que son un aparte importante en el proceso electoral, ya hicimos contacto con el Instituto Electoral y con el Tribunal, con el INE, el objetivo es empezar a dialogar y preparar protocolos de atención y prevención ante situaciones que se puedan presentar para tener rápida respuesta y atención".

Elecciones 2021 en Guanajuato fueron las más violentas del país

El gobierno de Guanajuato busca establecer mecanismos de seguridad para no repetir lo acontecido en las elecciones 2021 que dejaron tres políticos muertos y las catalogaron como las más violentas del país.

En ese momento los partidos políticos y candidatos denunciaron agresiones en su contra; de acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se levantaron 22 solicitudes para proteger a los candidatos, 16 en el ámbito local y 6 en la federal.

¿Quién es actual gobernador de Guanajuato en 2024?

Diego Sinhue egresó de la carrera de Derecho en la Universidad De La Salle Bajío, durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como diputado local y federal.

Será el próximo 25 de septiembre de 2024 cuando termine su mandato, con ello habrá cumplido seis años en el poder, pues el 26 de septiembre del 2018 ganó con un millón 143 mil 49 votos.

¿Qué se elige en las elecciones en México 2024?

Las próximas elecciones 2024 se prevén que sean una de las más grandes de México, pues se renovarán distintos cargos:

