PRI, PAN y PRD definirán a candidato a la jefatura de gobierno de la CDMX mediante encuesta

La cuenta regresiva rumbo a las elecciones 2024 es una realidad y los partidos políticos trabajan en estrategias que les permitan posicionarse entre los favoritos de las personas, por esta razón el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicaron cómo definirán a su candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo dicho por los representantes de cada partido la elección del candidato se hará a través de una encuesta, aunque aún no se conoce la fecha en que se llevarán a cabo el representante del PRD, Nora Arias, dijo que la coalición impondrá condiciones en la CDMX.

¿En que se basa la encuesta que definirá al candidato para la jefatura de la CDMX?

PRI, PAN y PRD presentarán a un representante, aunque no se conoce a los políticos que formarán la terna se espera que en los próximos días los den a conocer, pues las precampañas en la capital arrancaron el pasado domingo 5 de noviembre.

Militantes del PRI explicaron que el 15 de noviembre comenzarán los registros de los aspirantes a la candidatura para gobernar la CDMX y podrán hacerlo en las instalaciones de los partidos en cuestión.

“Lo que forzamos es que hubiera elección y que no quedará cargado a un aspirante, que hubiera proceso electoral”, comentó la priista, quien reclamó que el PAN buscará que el candidato de los tres partidos sea un hombre.

Ganaremos la CDMX.



Es todo el tuit. pic.twitter.com/QSfac5Fx0E — Andrés Atayde (@AAtaydeR) November 6, 2023

¿Cuándo comenzarán las precampañas para el resto de los cargos en CDMX?

¡Atención! Las precampañas para Jefatura de Gobierno en las elecciones 2024 CDMX comenzarán el 5 de noviembre de 2023 y concluirán el 3 de enero de 2024; sin embargo, para los que van por diputaciones y las 16 alcaldías inician más tarde, el 25 de noviembre y concluyen el 3 de enero del 2024.

¿Cuándo comenzarán las campañas para las elecciones 2024 CDMX?

La campaña para Jefatura de Gobierno será del 1 de marzo al 29 de mayo de 2024, con los candidatos establecidos por cada partido, tanto de Morena como de la alianza del PRI, PAN y PRD; al igual que en las precampañas, las diputaciones y las alcaldías comenzarán más tarde.