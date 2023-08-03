¿Cuántos partidos políticos hay en Chiapas rumbo a las elecciones 2024?

Las elecciones 2024 ya van cobrando forma, pues la jornada electoral será para ocho entidades de la República y la presidencial, en el caso del estado de Chiapas los partidos políticos ya van haciendo su camino, obviamente los locales también y aquí te decimos cuáles son.

En Chiapas serán renovados 124 ayuntamientos, 40 curules locales, además de la gubernatura. También ser harán cambios para las 12 diputaciones federales y las senadurías.

¿Cuáles son partidos políticos que hay en Chiapas?

La elección de la gubernatura en 2024 es especialmente relevante debido a los desafíos que enfrenta la entidad, como la pobreza, la desigualdad y los conflictos sociales. Por lo tanto, es fundamental que las elecciones se lleven a cabo de manera justa y transparente, y que los ciudadanos tengan acceso a información confiable sobre los candidatos y las propuestas políticas.

Redes Sociales Progresistas Chiapas



Partido Encuentro Solidario Chiapas



Partido Popular Chiapaneco



Nueva Alianza Chiapas



Podemos Mover a Chiapas



Chiapas Unido

En total son 11 partidos políticos los que participaran en el proceso electoral, siete a nivel nacional, y otros cuatro, que son movimientos locales y que hasta el momento no han informado sobre alianzas.

¿Cuándo inicia el proceso electoral 2024 en Chiapas?

Rutilio Escandón Cadenas es el gobernador Constitucional del estado de Chiapas desde el 8 de diciembre de 2018, posición a la que irán en su búsqueda a partir del 2 de junio de 2024. También, se estima que alrededor de 95 millones de mexicanos acudirán a las urnas a elegir también al sucesor de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población estimada de Chiapas es de alrededor de cinco millones 543 mil 820 personas. De esta cifra, se estima que alrededor de dos millones 837 mil 881 son mujeres, mientras que 2 millones 705 mil 947 son hombres. Otras entidades que renovarán administración son: Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán.