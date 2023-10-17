INE aprueba que partidos postulen a cinco mujeres para las gubernaturas en elecciones 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en comisiones que los partidos políticos postulen al menos a cinco mujeres para las nueve gubernaturas en juego para las elecciones 2024, las cuales serán las más grandes de la historia de México.

Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del órgano electoral aprobaron emitir los criterios que buscan garantizar la paridad de género.

Cabe destacar que el acuerdo deberá ser aprobado por el Consejo General y, en caso de serlo, los partidos políticos deberán informar al INE los criterios para garantizar la paridad sustantiva en las candidaturas a las nueve gubernaturas que se elegirán, incluida la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX). Asimismo, deberán determinar en qué entidades postularán a candidatas mujeres y hombres.

Por mayoría de seis votos: Claudia Zavala, Dania Ravel, Carla Humphrey, Rita Bell, Norma Irene de la Cruz y Jorge Montaño; mientras que los consejeros que están en contra fueron Arturo Castillo y Uuc-Kib Espadas, se aprobó el acuerdo.

#BoletínINE | Avala INE en comisiones paridad de género en las candidaturas a gubernaturas. https://t.co/bt3WENFrhi pic.twitter.com/FEpVocaXrj — @INEMexico (@INEMexico) October 17, 2023

¿Qué estados tienen elecciones en 2024?

Los estados que elegirán nuevo gobernador serán:



Chiapas, tras la salida de Rutilio Escandón de Morena.

Guanajuato, donde actualmente está Diego Sinhue Rodríguez (PAN) y Ricardo Sheffield, extitular de la Profeco ya alzó la mano.

Jalisco de Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano.

Morelos, donde está Cuauhtémoc Blanco de Encuentro Social.

Puebla, gobernado por Salomón Céspedes de Morena, tras la muerte de Miguel Barbosa.

Tabasco de Carlos Manuel Merino de Morena.

Veracruz, donde está Cuitláhuac García de Morena, donde ya alzó la mano Rocío Nahle, exittular de la Secretaría de Energía.

Yucatán, gobernada por Mauricio Vila del PAN.

Quienes estuvieron en contra, determinaron que tenía que tomarse en cuenta que en tres estados: Yucatán, Jalisco y Puebla, ya han legislado en materia de paridad en gubernaturas. Cabe recordar que esta será la primera vez que se elija a una mujer como presidenta de México.