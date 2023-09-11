¿Por qué las elecciones 2024 son en junio y no en julio como otras veces?

El pasado 7 de septiembre se oficializó el Proceso Electoral 2023-2024 tras aprobar el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal, con esto oficialmente arranca la cuenta regresiva rumbo a las elecciones 2024 que se llevarán a cabo en junio, pero ¿sabías qué anteriormente se llevaba a cabo en julio?

Con los cambios efectuados, el actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se convertirá en el presidente que menos tiempo duró en su sexenio, esto tras una modificación a una de la ley de carácter político-electoral en febrero de 2014, en la que puntualizan que las elecciones se llevarán a cabo el primer domingo de junio.

¿Qué se elige en 2024 y qué estados tienen elecciones?

Las elecciones 2024 serán las más grandes en la historia de México, pues no sólo se elegirá la presidencia, también gobernadores, diputados, senadores y municipales. De manera específica estos son los puestos que estarán en juego:



128 escaños en el Senado de la República.

500 Curules en la Cámara de Diputados.

Jefatura de la Ciudad de México.

Mil 98 Diputaciones locales.

18 mil 527 cargos municipales y auxiliares

En el caso de las gubernaturas, son ocho los estados que tendrán un cambio cuando millones de personas se congreguen en las urnas el 2 de junio para elegir su futuro político, estos son:



Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

¿Cuál es la fecha de las elecciones presidenciales en 2024?

¡Toma nota! El domingo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2024, mismas que elegirán al presidente número 66 en la historia del país; estiman que alrededor de 95 millones podrían emitir su voto, pues forman parte de la última actualización del listado nominal efectuado por el INE, quien también asistirá en otros sectores, como son:

