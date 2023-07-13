¿Cuándo perdió el PRI la presidencia por primera vez?

En la historia de la política mexicana, uno de los partidos más importantes, desde su creación hasta hoy en día, es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual gobernó por más de 70 años desde la silla presidencial, pero, ¿cuándo fue la primera vez que perdió el tricolor?

¿Quién fue el primer presidente por el partido PAN que derrotó al PRI?

Fue un 3 julio del año 2000 cuando México se despertó con la noticia de que el PRI perdía el poder después de 71 años de su creación. Vicente Fox, de la Alianza por el Cambio, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), derrotó al candidato del tricolor, Francisco Labastida.

Por ello, desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929, este perdía por primera vez la silla presidencial, que había ganado de manera ininterrumpida. Fue hasta 1946 cuando el tricolor se consolidó con el nombre que actualmente se conoce.

Francisco Labastida, candidato presidencial del PRI en el 2000|Twitter

¿Quién era el candidato del PRI en el 2000?

Francisco Labastida fue el primer candidato presidencial del tricolor en haber perdido las elecciones después de 71 años, esto frente a Fox Quesada, exgobernador de Guanajuato.

Otros de los candidatos presidenciales eran:



Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de la Coalición Alianza por México.

Manuel Camacho Solís del Partido de Centro Democrático.

Gilberto Rincón Gallardo del Democracia Social Partido Político Nacional.

Labastida fue miembro del gabinete presidencial del entonces presidente Ernesto Zedillo, quien ocupó la silla de 1994 a 2000; asimismo, fue gobernador de Sinaloa de 1987 a 1992, entre otros cargos políticos.

“México ha vivido una jornada electoral que por su orden y legalidad, por su transparencia y civilidad ha resultado ejemplar", fueron las palabras con las que Ernesto Zedillo reconoció la derrota electoral del tricolor después de 71 años.

Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 al 2000|Twitter

Razones por las cuales perdió el PRI en el 2000

Muchos afirman que una de las cuestiones que llevó al PRI a perder se debe a la poca carisma con la que contaba Labastida, en comparación con una estrategia bien planeada de su contrincante Fox.

Además de los hechos que marcaron los años gobernados por el tricolor, como la masacre de Tlatelolco en 1968; El Halconazo en 1971; la de Aguas Blancas en 1995 e incluso el terremoto de 1985.

Aunado a ello, el fraude electoral de 1988; los crímenes políticos de Colosio y Ruíz Massieu, del cual se responsabilizó directamente al hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari, dejaron al descubierto los conflictos internos del partido.