“Gané la apuesta": AMLO critica baja de Beatriz Paredes del Frente Amplio por México

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el proceso interno del Frente Amplio por México (FAM), esto, después de la baja de Beatriz Paredes, dejándole el camino libre a la senadora panista Xóchitl Gálvez.

“Gané la apuesta, estoy seguro (...). Es lamentable, porque es un asunto cupular, arriba, es el gerente Claudio, nunca se había visto esto, en la historia, así tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó que el proceso de selección del coordinador del Frente Amplio por México fue una farsa pic.twitter.com/bjzDfsjPzB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 31, 2023

Beatriz Paredes se baja de la contienda del Frente Amplio por México, solo queda Xóchitl Gálvez

La tarde del pasado miércoles 30 de agosto fue crucial para la oposición, pues en la mesa estaba si la aspirante a candidata presidencial Beatriz Paredes seguiría o no en el proceso junto a su contrincante, la panista Xóchitl Gálvez.

Por su parte, Beatriz Paredes reconoció que las encuestas no le favorecían, además dejó en claro que no contendería por otro cargo rumbo a las elecciones 2024.

“Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial, para ser la primera presidenta de México, como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen”, dijo la priista.

PRI respaldará candidatura única de Xóchitl Gálvez

Momentos antes de que Beatriz Paredes aceptara su destino, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que arroparía a la senadora panista, Xóchitl Gálvez, como candidata presidencial rumbo a las elecciones 2024.

Ahora la panista Gálvez se encuentra arropada por los tres partidos políticos que conforman el Frente Amplio por México y será cuestión de que la Comisión anuncie qué pasará sobre la encuesta el domingo.

AMLO rechaza que encuesta de Morena sea una farsa

El presidente López Obrador rechazó que la encuesta de Morena para definir al candidato presidencial de Morena sea una farsa.

“No, no, no, no, no, no, aquí no hay dedazo, o sea, yo no voy, no estoy influyendo y no tengo doble discurso, porque no soy hipócrita, por eso somos distintos, por eso no he podido con nosotros”, aseveró.