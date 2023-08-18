Elecciones 2024: Estos son los cargos que se elegirán en Guanajuato

Las elecciones 2024 están a la vuelta de la esquina y en Guanajuato se espera una gran participación en la que miles acudirán a las urnas para elegir al próximo gobernador del estado, pero ¿qué otros puestos están en juego?

Actualmente, Guanajuato es un estado panista, en las últimas elecciones estatales Diego Sinhue ganó las elecciones en 2018 con un millón 143 mil 49 votos, superando al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Sheffield, quien obtuvo 553 mil 639.

¿Quién es actual gobernador de Guanajuato en 2024?

Diego Sinhue egresó de la carrera de Derecho en la Universidad De La Salle Bajío, durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como diputado local y federal, también estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato.

La constitución local establece que el final de su mandato llegará el próximo 25 de septiembre de 2024, con ello habrá cumplido seis años en el poder, pues el 26 de septiembre del 2018 se impuso con un millón 143 mil 49 votos, con esto superó a Ricardo Sheffield de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al priista Gerardo Sánchez

Elecciones 2024: ¿ Qué se elegirá en el proceso electoral de Guanajuato?

El domingo 2 de junio de 2024 no sólo se elegirá al nuevo presidente de México, también están en juego distintas gubernaturas, en el caso de Guanajuato Diego Sinhúe se despide del cargo tras seis años; sin embargo, también se renovarán otros puestos como:



Gubernatura del Estado.

36 diputados estatales: 22 diputados electos por mayoría relativa y 14 designados plurinominales para integrar la LXVI Legislatura.

46 ayuntamientos.

Las elecciones serán el 2 de junio de 2024|IEEG

¿Cuáles son los requisitos mínimos para ser gobernador?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los gobernadores de los estados tendrán un tiempo máximo de seis años al frente y no podrán ser revocados, al tiempo que establece no se pueden reelegir. Los requisitos más importantes son:

