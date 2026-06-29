¡Se suman dos nuevos! Estos son los partidos y coaliciones que estarán en la boleta en elecciones 2027

El mapa político en México acaba de cambiar. Rumbo a las elecciones de 2027, la boleta no solo va a tener más opciones, sino que reflejará cómo se están moviendo las piezas en el tablero. Hace unos días, el Instituto Nacional Electoral (INE) le dio el registro a dos nuevos partidos nacionales: Somos México y Construyendo Sociedades de Paz (Partido Paz). Con su llegada, el juego se abre y las cosas se le complican a la oposición para juntar el voto en contra del partido en el poder.

Lista completa: Los partidos que estarán en la boleta de 2027

Con las recientes resoluciones, la oferta de marcas partidistas para renovar la Cámara de Diputados y disputar las 17 gubernaturas clave se dividirá en ocho logotipos federales. Los partidos oficiales en la boleta serán:



Morena: El partido oficialista

El Partido Acción Nacional (PAN): La principal fuerza de oposición que hoy debate si su estrategia debe apostar por la identidad en solitario.

La principal fuerza de oposición que hoy debate si su estrategia debe apostar por la identidad en solitario. Partido Revolucionario Institucional (PRI): Un instituto histórico en crisis profunda que amaga con medir su estructura territorial sin alianzas.

Un instituto histórico en crisis profunda que amaga con medir su estructura territorial sin alianzas. Movimiento Ciudadano (MC): La llamada "bancada naranja" que mantiene su narrativa de rechazo a las coaliciones del pasado para consolidarse como segunda fuerza nacional.

La llamada "bancada naranja" que mantiene su narrativa de rechazo a las coaliciones del pasado para consolidarse como segunda fuerza nacional. Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Aliado pragmático del oficialismo que ha ganado terreno como la fuerza bisagra en los congresos locales.

Aliado pragmático del oficialismo que ha ganado terreno como la fuerza bisagra en los congresos locales. Partido del Trabajo (PT): El partido político de izquierda que mantiene su simbiosis total con el proyecto morenista.

El partido político de izquierda que mantiene su simbiosis total con el proyecto morenista. Somos México / Somos Mx: Partido de nueva creación el color rosa institucional para evitar confusiones de identidad.

Partido de institucional para evitar confusiones de identidad. Construyendo Sociedades de Paz (Partido Paz): Fuerza emergente impulsada por Hugo Eric Flores (exlíder del PES). Los analistas lo proyectan como un satélite del oficialismo enfocado en capturar el voto conservador y evangélico.

El #INE evaluó las solicitudes de las organizaciones que buscan ser partidos políticos. Tras revisar minuciosamente sus firmas, asambleas y gastos, se determinó que solo dos agrupaciones cumplieron con los requisitos de ley para obtener su registro. 🗳️ pic.twitter.com/OyXQHWNzl5 — @INEMexico (@INEMexico) June 26, 2026

Estas dos nuevas organizaciones van a recibir 84.3 millones de pesos públicos para trabajar sus primeros seis meses. Pero su verdadero reto no es el dinero, sino no desaparecer de inmediato. La ley electoral les prohíbe unirse a otros partidos en su primera elección federal. Esto significa que tanto Somos México como el Partido Paz tienen que conseguir, por sí mismos, al menos el 3% de los votos de todo el país si quieren mantener su registro.