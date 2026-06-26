¡Es oficial! INE autoriza dos nuevos partidos políticos; estos son los que competirán desde julio

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves el registro de Construyendo Sociedades de Paz (Partido Paz) y Somos México como nuevos partidos políticos nacionales, por lo que ambos podrán participar oficialmente en la vida política del país a partir del 1 de julio.

Con esta decisión, las dos fuerzas políticas tendrán acceso a 84.3 millones de pesos en recursos públicos durante los próximos seis meses, destinados a sus actividades ordinarias como institutos políticos de reciente creación.

En el caso de Somos México, el INE determinó que no podrá utilizar el color rosa como parte de su identidad visual, al considerar que podría generar confusión con otros elementos previamente registrados.

¿Quiénes son los nuevos partidos políticos que competirán en las elecciones de 2027?

Las dos organizaciones que consiguieron el registro como partidos políticos nacionales fueron Somos México y Construyendo Sociedades de Paz (Partido Paz), por lo que podrán participar oficialmente en las elecciones federales de 2027.

Somos México surgió a partir del movimiento ciudadano conocido como la Marea Rosa, que respaldó la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez en 2024. La nueva fuerza política es encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del PRD, aunque durante el proceso de registro enfrentó observaciones por presuntas afiliaciones irregulares señaladas por consejeros del INE.

Por su parte, Construyendo Sociedades de Paz, identificado también como Partido Paz, es impulsado por Armando González y Hugo Eric Flores, exlíder del extinto Partido Encuentro Social (PES). Diversos analistas han señalado que esta organización mantiene cercanía con el bloque político que ha acompañado a Morena en los últimos años.

Los partidos políticos que no consiguieron registro

En contraste, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia no lograron convertirse en partidos nacionales. El INE determinó que ambas organizaciones incumplieron distintos requisitos legales durante su proceso de constitución, por lo que quedaron fuera de la contienda rumbo a los próximos procesos electorales.

