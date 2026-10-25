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Así fue como Bolsonaro le dio la primera vuelta a Lula en la primera vuelta en Brasil

Lula da Silva confío en que se llevaría la primera vuelta en Brasil; pero el 47% de los votantes eligió a Bolsonaro y ahora se definirá el 25 de octubre.

Por: José Antonio García

En la primera vuelta de las elecciones de Brasil, los resultados sorprendieron al contradecir los sondeos que favorecían a Lula da Silva.

El 47% de los votantes respaldó a Bolsonaro, reflejando un giro hacia la derecha que se extiende por América Latina.

Bolsonaro celebró su resultado como una victoria significativa, mientras Lula quedó perplejo. La segunda vuelta quedó programada para este 25 de octubre.

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