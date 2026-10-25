José Antonio García

Así fue como Bolsonaro le dio la primera vuelta a Lula en la primera vuelta en Brasil
Lula da Silva confío en que se llevaría la primera vuelta en Brasil; pero el 47% de los votantes eligió a Bolsonaro y ahora se definirá el 25 de octubre.
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Reportero
Lula da Silva confío en que se llevaría la primera vuelta en Brasil; pero el 47% de los votantes eligió a Bolsonaro y ahora se definirá el 25 de octubre.
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