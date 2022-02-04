Elecciones Costa Rica 2022: Qué se vota y quiénes son los candidatos

Costa Rica celebrará las primeras elecciones de América Latina en 2022 este domingo, donde se elegirá, entre 25 candidatos, al presidente que sustituirá a Carlos Alvarado Quezada, del Partido Acción Ciudadana (PAC). También se renovará la Asamblea Legislativa del país latino.

Los ciudadanos de Costa Rica acudirán el domingo a las urnas para elegir a su siguiente gobernador, quien estará al frente del país en el periodo 2022-2026. Sin embargo, se espera que las elecciones se definan en una segunda vuelta.

Ello debido a que ninguna de las 25 candidaturas presidenciales, que además es la mayor cantidad en la historia del país, supera el 17 por ciento de la intención del voto, de acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad de Costa Rica.

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El próximo 6 de febrero, cuando vaya a votar: pic.twitter.com/6t3rtY1Vmt — TSE (@TSECostaRica) January 30, 2022

¿Qué se elegirá en la elección de Costa Rica?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Costa Rica informó que en las elecciones del país en 2022 se elegirá a un nuevo presidente, dos vicepresidentes y 57 diputados de la Asamblea General.

Se espera que tres millones 517 mil 971 personas acudan a las urnas para votar por los candidatos. Las casillas de votación en Costa Rica abrirán el domingo 6 de febrero a las 7:00 de la mañana y cerrarán a las 17:00 horas (hora local).

De acuerdo con encuestas locales, el ex presidente José María Figueres encabeza la intención del voto, con el 17 por ciento, le sigue la conservadora Lineth Saborío, con el 12.9 por ciento y en tercer lugar queda el predicador evangélico Fabricio Alvarado, quien tiene el 10.3 por ciento.

No obstante, para ganar las elecciones se necesita que uno de los 25 candidatos a la presidencia de Costa Rica obtenga el 40 por ciento de los votos en la elección del domingo, en caso de no alcanzarlo, se realizará una segunda vuelta.

¿Quiénes son los candidatos en las elecciones de Costa Rica?

Para las elecciones presidenciales del 2022 se registraron 25 candidatos, el número más alto en la historia de Costa Rica. El actual mandatario, Carlos Alvarado Quezada, no competirá en los comicios, pues el país no permite la reelección.

Además de José María Figueres, Lineth Saborío y Fabricio Alvarado, también contenderán por la presidencia de Costa Rica Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático; José María Villalta, del izquierdista Frente Amplio; Eli Feinzag, del Partido Liberal Progresista, y Federico Malavassi, de Unión Liberal.

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Este 6 de febrero, 6.847 juntas receptoras de votos estarán abiertas para recibir su voto. pic.twitter.com/v4a2d2ha19 — TSE (@TSECostaRica) January 27, 2022

Así como Carmen Quesada, del Partido Justicia Social Costarricense; Óscar Andrés López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión; Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana; Cristian Rivera, de Alianza Demócrata Cristiana, y Maricela Morales, de Unión Costarricense Democrática.

También, Rolando Araya, de Costa Rica Justa; Greivin Moya, del Partido Fuerza Nacional; Óscar Campos, del Partido Encuentro Nacional, y Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional.

Luis Alberto Cordero, del Movimiento Libertario; Roulan Jiménez, del Movimiento Social Demócrata Costarricense; Rodolfo Piza, del Partido Nuestro Pueblo, y Sergio Mena, del Partido Nueva Generación.

De igual manera, Martín Chinchilla, del Partido Pueblo Unido; Rodolfo Hernández, de Republicano Social Cristiano; Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional; Jhon Vega, del Partido de los Trabajadores, y Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos.

Quién resulte ganador en las elecciones de este domingo o en la segunda vuelta, tomará posesión del cargo como presidente de Costa Rica, para el periodo 2022-2026, el próximo 8 de mayo.