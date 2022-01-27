Xiomara Castro y otras presidentas en América Latina

Este 27 de enero del 2022, Xiomara Castro hará historia al convertirse en la primera presidenta de Honduras y la doceava mujer que gobierna un país en América Latina.

En los últimos 48 años, las mujeres ganaron terreno en el ámbito político y algunas alcanzaron el cargo más importante de un país: ser presidenta en América Latina.

Algunas de ellas fueron elegidas democráticamente por los ciudadanos, a otras las designaron interinamente y unas más, heredaron los cargos de sus esposos; también pertenecían a diferentes corrientes políticas.

Sin embargo, todas coinciden en que tuvieron que trabajar mucho para ganarse el respeto y autoridad, aunque algunas también se vieron involucradas en escándalos de corrupción y malos manejos del dinero público.

Primero quiero darle gracias a Dios, y sobre todo gracias al pueblo hondureño por este respaldo. A partir del 27 de enero del 2022, se escribirá una nueva historia.❤️ pic.twitter.com/qoxCTgIqMN — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 30, 2021

Las mujeres que han gobernado en América Latina

María Estela Martínez de Perón

Mejor conocida como Isabelita Perón, se convirtió en la primera presidenta en Argentina y también la primera mujer en gobernar América Latina.

Tras la muerte de su esposo, el ex presidente Juan Domingo Perón, Isabelita asumió el cargo de presidenta de Argentina, en 1974, pero solo estuvo dos años en el poder. Hasta que los militares la derrocaron e iniciaron un periodo de represión en el país.

A inicios de los 80 fue exiliada a Madrid, donde permanece hasta el día de hoy.

Lidia Gueiler Tejeda

Bolivia acogió a su primera presidenta en 1979, y se mantuvo en el cargo solo un año. Lidia fue una de las fundadoras del Partido Revolucionario de Izquierda (PRIN).

Antes de ocupar la presidencia interina de Bolivia, también trabajó como diputada y presidenta de la Cámara de Diputados de su país. Gueiler Tejeda falleció en mayo del 2011.

Janet Rosemberg Jagan

Janet asumió la presidencia de Guyana después de la muerte de su esposo, el ex presidente Cheddi Jagan, en 1997.

Janet se postuló a la presidencia después de la muerte de su esposo, y fue designada, convirtiéndose en la primera mujer presidenta del país.

Sin embargo, la presidenta decidió renunciar al cargo en 1999, debido a un ataque cardiovascular que sufrió.

Violeta Chamorro

De 1990 a 1997 Violeta Barrios se convirtió en la primera presidenta de Nicaragua, y además la primera en ganar unas elecciones en América Latina.

Violeta Chamorro derrotó en las urnas a Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, y quien lleva cuatro mandatos consecutivos en el poder.

Les comparto el perfil de mi madre, Violeta Chamorro: la presidenta de la paz, el legado de su Gobierno --hoy amenazado por la dictadura--, y la cronología de la transición, Un especial Multimedia de @confidencial_ni, el homenaje a sus 89 años de edad. https://t.co/e8Rcc8mpxO — Carlos F Chamorro (@cefeche) October 9, 2018

Rosalía Arteaga

Aunque solo duró cinco días como presidenta de Ecuador, pasó a la historia por ser la primera y única mujer en ocupar el cargo en el país.

En 1997 fue declarada mandataria del país latino, pero días más tarde la destituyeron para colocar en el puesto a Fabián Alarcón.

Posteriormente Arteaga se postuló como presidenta de Ecuador, sin embargo no tuvo éxito y un año después se retiró de la vida política.

Ya en Barranquilla pic.twitter.com/MCEhdf6lyP — Rosalía Arteaga (@rosaliaarteaga) December 2, 2021

Mireya Elisa Moscoso Rodríguez

Mireya ganó las elecciones presidenciales de Panamá en 1999 y se convirtió en la primera presidenta del país. Moscoso estuvo al frente del país cuando recuperó la soberanía del Canal de panamá

También fue esposa del ex presidente panameño Arnulfo Arias Madrid.

Cristina Fernández de Kirchner

Kirchner gobernó Argentina en dos periodos, primero en 2007 y después se reeligió en 2011. Antes de convertirse en presidenta, ocupó cargos como senadora y diputada.

Llegó a ser considerada la mujer más importante de Argentina, y una de las más notables en América Latina.

Sin embargo, su gestión estuvo marcada por acusaciones de corrupción y mal manejo del dinero público del país.

El pueblo argentino realizó este año un enorme esfuerzo para hacerle frente a la pandemia y a una situación que sigue siendo difícil, pero que vamos a superar entre todos y todas. Les deseo un 2022 con salud, trabajo, esperanzas y sueños. ¡Felicidades compatriotas! 🇦🇷♥️ pic.twitter.com/yqU5xDOMHu — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 31, 2021

Laura Chinchilla

Fungió como presidenta de Costa Rica en 2010. Chinchilla ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica el 7 de febrero de 2010, y el 8 de mayo del mismo año, asumió el cargo como presidenta para el periodo 2010-2014.

Dilma Rousseff

En la carrera política de Dilma Rousseff, tuvo cargos como ministra de Energía y jefa de Gabinete de Lula Da Silva, en Brasil.

Más tarde, en 2010, venció en las urnas al ex gobernador de Sao Paulo, José Serra, y se convirtió en presidenta de Brasil.

Michelle Bachelet

Bachelet fungió como presidenta de Chile en dos mandatos, primero de 2006 a 2019 y después de 2014 a 2018. Se convirtió en una de las mandatarias más populares de su país y de América Latina.

Después de dejar su cargo como presidenta de Chile, asumió el cargo de secretaria general adjunta de la ONU, a cargo de ONU Mujeres.

Jeanine Áñez

Asumió el cargo como presidenta de Bolivia, tras el golpe de estado contra el ex mandatario Evo Morales. Posteriormente, Áñez, opositora de Evo, se proclamó presidenta del país de América Latina.

Pero en octubre de 2019, Luis Arce asumió el cargo al frente del país, y Áñez fue acusada de de sedición, terrorismo, conspiración y genocidio, por lo que se encuentra en prisión preventiva.

Y antes de Xiomara Castro, Áñez fue la última mujer en gobernar un país en América Latina.