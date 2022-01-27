Xiomara Castro rinde protesta como primera presidenta de Honduras

Xiomara Castro rindió protesta como presidenta de Honduras este jueves y se convirtió en la primera mujer que gobernará ese país centroamericano y la séptima en liderar en América Latina.

La presidenta estuvo flanqueada por su esposo, el exmandatario Manuel Zelaya, y sus hijos. Xiomara Castro prestó juramento en un estadio de fútbol al aire libre repleto, mientras sus seguidores lanzaban consignas de apoyo.

Xiomara Castro obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de Honduras festejadas en noviembre de 2021. Además su llegada al poder, también representa la primera vez que la izquierda toma el poder en Honduras.

La toma de posesión de Xiomara Castro puso fin a los ocho años de gobierno de Juan Orlando Hernández, del partido nacional, quien fue acusado en los tribunales de Estados Unidos de corrupción y de vínculos con el narco.

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Por lo que el país nortemaericano pidió que Hernández sea procesado de inmediato por cargos de drogas después de que Castro asuma el cargo.

Por su parte,la ya presidenta Xiomara Castro prometió abordar temas como la corrupción, la pobreza y la violencia en Honduras, problemas crónicos que han contribuido a alimentar la inmigración indocumentada a Estados Unidos.

Xiomara Castro asume el cargo envuelta en una disputa con disidentes de su propio partido. Candidatos rivales se han declarado jefes del Congreso, socavando su capacidad para aprobar leyes.

A la ceremonia de toma de protesta de Xiomara Castro asistieron la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el rey de España, entre otros representantes mundiales.

¿Quiénes conformarán el gabinete de Xiomara Castro?

Horas antes de tomar protesta como presidenta de Honduras, Xiomara Castro anunció a través de sus redes sociales, quiénes serán los funcionarios que formarán parte de su gabinete para gobernar.

“Anuncio al país parte del equipo de mujeres y hombres que me acompañarán en el proyecto de refundación de Honduras”, compartió Xiomara Castro, previo a la toma de protestas como presidenta de Honduras.

Anuncio al país parte del equipo de mujeres y hombres que me acompañarán en el proyecto de refundación de Honduras. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 27, 2022

Entre los nombramientos destacan: Héctor Manuel Zelaya, como Secretario Privado; Lucky Medina, como Secretario de Recursos Naturales y Ambiente; Ivis Alvarado, Secretario de Comunicaciones; Marlon Ochoa, Secretario de la SAR; Rodolfo Pastor de Maria Campos, Secretario de Gabinete.