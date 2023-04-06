¿Qué es el grupo Texcoco y cuál es la importancia de Delfina Gómez?

Para las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex), es importante conocer qué es el Grupo Texcoco y cuál es la importancia de la candidatura de Delfina Gómez, que, junto a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), forma la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT).

Delfina Gómez se enfrentará a Alejandra del Moral, candidata por la coalición Va por el Estado de México, conformado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza.

#Elecciones2023MX | Inician las campañas en el #Edomex 🗳️



Delfina Gómez y Alejandra del Moral, comienzan su camino en #Texcoco #Cuautitlán Izcalli, de manera respectiva. pic.twitter.com/60FD1sG9I8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 3, 2023

¿Qué es el Grupo Texcoco?

El Grupo Texcoco, o también conocido como Grupo Acción Política (GAP), surge entre 1994 y 1995 al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en un municipio históricamente gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desde 1993, después de los resultados de las elecciones de Texcoco, donde ganó el tricolor, una movilización del PRD tomó el Palacio Municipal.

Para muchos, el Grupo Texcoco es la contraparte del Grupo Atlacomulco, referente a la agrupación de políticos mexicanos del PRI, puesto que de ahí han surgido personajes relevantes en la historia política de México e incluso uno ha alcanzado el puesto mayor como Jefe del Ejecutivo, siendo Enrique Peña Nieto.

El equipo es reconocido por tener una gran fuerza política en Texcoco, Ecatepec y Nezahualcóyotl, estos dos últimos, de los municipios más poblados en el Edomex y que en las elecciones internas del partido guinda, más de la mitad de los consejeros se los llevó el Grupo Texoco.

¿Quiénes conforman el Grupo Texcoco?

El Grupo Texcoco está conformado por Higinio Martínez, senador y también quien dirigió al PRD en 1995, además es considerado como el fundador del grupo; Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas y la candidata a la gubernatura de Edomex, Delfina Gómez.

Otros de los integrantes son Mauricio Hernández González, coordinador de diputados de Morena en el Congreso Local; Martha Guerrero, senadora delegada de Morena en Edomex; Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador General del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec) y Nazario Gutiérrez, diputado local por el distrito 23.