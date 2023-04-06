Alejandra del Moral visita Atlacomulco, ¿por qué es considerada la cuna del PRI en Edomex?

Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura para Estado de México (Edomex) en las elecciones 2023, visitó el pasado miércoles 05 de abril la entidad de Atlacomulco, considerada como la cuna del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero, ¿por qué?

En punto de las 15:00 horas, la candidata por parte de la coalición Va por el Estado de México, conformado por el Partido Revolucionario Institucional, en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dio su presentación sobre algunas de sus propuestas en la explanada de la Presidencia Municipal en la colonia Centro en Atlacomulco.

El pasado miércoles, Alejandra del Moral pisó por primera vez Atlacomulco, cuna del mayor poder dentro del tricolor en el Edomex. Durante su discurso afirmó que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no es invencible; en ese sentido, pidió a sus simpatizantes apoyarla en detener lo que señaló como "destrucción del país", refiriéndose a la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

#Elecciones2023MX | Inician las campañas en el #Edomex 🗳️



Delfina Gómez y Alejandra del Moral, comienzan su camino en #Texcoco #Cuautitlán Izcalli, de manera respectiva. pic.twitter.com/60FD1sG9I8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 3, 2023

¿Qué es el Grupo Atlacomulco?

El Grupo Atlacomulco es una agrupación de políticos mexicanos del PRI en el Estado de México y es un nombre renombrado, puesto que de ahí han surgido personajes relevantes en la historia política de México e incluso uno ha alcanzado el puesto mayor como Jefe del Ejecutivo.

El origen data con Isidro Fabela, quien gobernó la entidad de 1942 a 1945 y desde ahí el tricolor no ha parado de estar al mando, por lo que lleva ya 50 años.

Grupo Atlacomulco

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¿Qué presidente pertenece al Grupo Atlacomulco?

Pese a que varios políticos han sido originarios de la entidad, solo uno ha llegado a la silla presidencial, los gobernadores del Edomex que han sido originarios de Atlacomulco son:



Isidro Fabela .

. Alfreo del Mazo Vélez

Alfredo del Mazo González

Salvador Sánchez Colín

Arturo Montiel Rojas

Enrique Peña Nieto

Alfredo del Mazo Maza

A pesar de no ser originario de Atlacomulco, Carlos Hank González es considerado actualmente uno de los principales líderes. El único integrante del Grupo Atlacomulco que ha llegado a la presidencia fue Enrique Peña Nieto en las elecciones de 2012.

¿Por qué las elecciones 2023 en Edomex serían históricas?

Principalmente, las elecciones 2023 en Edomex son consideradas trascendentales, ya que es la primera ocasión que la entidad será liderada por una mujer, además de que otro partido político, diferente del PRI, podría tomar la gubernatura, estado donde el tricolor ha gobernado más de 80 años. Asimismo, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, sería la jornada electoral con más votantes que participarán.

En caso de ganar la Va por el Estado de México, sería la primera ocasión que un gobierno de coalición conformado por el PRI esté al mando del Edomex. Por el otro lado, si Morena resulta ganador, crecería el dominio del gobierno guinda, al ser el Estado de México el 21 estado en su poder.