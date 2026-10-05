España vuelve a las urnas: un viaje en tren para entender un país que busca respuestas

Llegar a Madrid este fin de semana significó encontrarse con una España movilizada. Las calles fueron escenario de manifestaciones relacionadas con la vivienda, uno de los problemas que más presión han generado sobre el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos meses. Y apenas unos días después, el escenario político cambió por completo: España irá nuevamente a las urnas. Sánchez anunció este lunes la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, después del fracaso parlamentario de sus decretos sobre vivienda.

Desde el tren, mientras el recorrido lleva de Zaragoza hacia Navarra y Pamplona, hay una sensación difícil de ignorar: sin importar demasiado la distancia de Madrid, la conversación política aparece una y otra vez.

Eso también permite mirar el proceso electoral desde otro lugar

En los pequeños municipios, en esas comunidades que han sido descritas como la llamada “España vaciada”, hay preocupaciones que van más allá de los grandes debates de la capital: la falta de oportunidades laborales, el envejecimiento de la población y la necesidad de trasladarse a ciudades más grandes para encontrar empleo.

La percepción que se recoge en algunas de estas localidades es de abandono; también hay críticas hacia las políticas públicas y una expectativa frente a la posibilidad de que las elecciones produzcan un cambio.

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🇪🇸 PEDRO SÁNCHEZ ADELANTA LAS ELECCIONES EN ESPAÑA El presidente del Gobierno español convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, tras sufrir una dura derrota legislativa que frenó medidas frente a la crisis de vivienda. Una nueva decisión de Sánchez que vuelve a poner sobre la mesa el rumbo político de #España. https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

La respuesta no será sencilla

Pero esa es precisamente una de las preguntas que quedan abiertas: ¿qué está viendo la España de los grandes centros urbanos y qué está viendo la España de los pueblos?

Los partidos ya comenzaron a fijar sus posiciones. Junts ha cuestionado la decisión de Sánchez y ha sostenido que el adelanto debió producirse antes; Vox ha recibido la convocatoria como una oportunidad electoral, mientras el Partido Popular plantea la elección como un momento para decidir entre proyectos políticos distintos. Son posiciones partidistas y forman parte de una campaña que apenas comienza.

Lo que sí es un hecho es que España tiene una nueva cita con las urnas y el reloj electoral ya comenzó a correr; la campaña arrancará oficialmente el 13 de noviembre y la jornada de reflexión será el día 28.

Desde aquí, recorriendo una parte de España en tren, queda una impresión: las elecciones no solamente se van a disputar en Madrid.

También se van a jugar en esos pueblos donde la gente espera trabajo, servicios y oportunidades; en las ciudades donde la vivienda se ha convertido en una preocupación cotidiana y, sobre todo, en la decisión de millones de españoles que tendrán que elegir qué rumbo quieren para su país.