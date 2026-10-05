España vuelve a las urnas: un viaje en tren para entender un país que busca respuestas
España irá a elecciones el 29 de noviembre tras el fracaso de los decretos sobre vivienda: ¿Qué preocupa a las ciudades y a los pueblos ante el nuevo proceso?
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España irá a elecciones el 29 de noviembre tras el fracaso de los decretos sobre vivienda: ¿Qué preocupa a las ciudades y a los pueblos ante el nuevo proceso?
Carolina Rocha viaja al lugar donde se tallan con colores y madera es San Martín Tilcajete, Oaxaca, y conversa con artesanos que dan vida a los alebrijes.
En este regreso a clases, padres y madres de familia acuden al Centro Histórico de la CDMX, específicamente a Mesones para surtir la lista de útiles escolares.
Carolina Rocha recorre la República de El Salvador y hace una parada en la Farmacia París, donde se encuentran remedios hasta para el alma.
Sí es necesaria una Ley de Audiencias, pero si es el gobierno la que la regule, orilla a ciudadanos y periodistas a callar por miedo a la censura.
Los tapetes de Temoaya ya son Patrimonio Cultural, pero artesanos otomíes del Edomex enfrentan falta de lana que pone en riesgo la continuidad de sus telares.
Tras 137 años de historia y varias generaciones, la Peletería Migliano debe cerrar sus puertas y culminar su etapa en el Centro Histórico de la Ciudad de México, CDMX.
La emblemática calle Donceles, famosa por sus librerías de viejo, enfrenta una profunda transformación: cierres, rentas altas y la era digital amenazan su historia.
Edificios del Centro Históricode la CDMX enfrentan un grave deterioro. Entre invasiones y falta de mantenimiento, habitantes viven en condiciones de alto riesgo.
“Mi niño tiene autismo y necesito comprar sus medicamentos. Está muy duro porque a nosotros nadie nos apoya": revelan habitantes de Tulum en crisis.
El recorte al sector salud cobra factura: los empleados arriesgan sus trabajos para filtrar la oscura verdad del supuesto mejor hospital de todo México.
¡En el abandono! Costó 200 millones de pesos pero hoy el CETRAM Periférico Oriente luce abandonado, a oscuras y sin escaleras eléctricas.
La fisicoculturista de Chile, Marianne Von Gierke, falleció a los 40 años de edad en Punta Arenas; esto se sabe de la posible razón de fallecimiento de la Mr. Olympia 2026.
Conoce la oración a Santa Eduviges este 16 de octubre para pedir sabiduría financiera, prudencia económica y encontrar paz frente a las deudas.
Un tractor fuera de control causó daños en la feria Pumpkin Dash en Monterrey. Revisa el video del incidente y la postura oficial de los organizadores.
La Ciudad de México comienza el día con el reporte de un cortocircuito en una torre de oficinas, ubicada en Melchor Ocampo; no se reportan lesionados.
“Es un movimiento hipócrita, machista y misógino": Guillermo Santiago arremete contra Movimiento Ciudadano y Álvarez Máynez durante sesión en el INE.
La SEP suspende clases presenciales en municipios de la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla este viernes 16 de octubre por el frente frío 2. Consulta la lista.
Por la presencia de fenómenos meteorológicos, el clima de México sentirá impactos dependiendo de la zona donde te encuentres; esto es lo que se espera por “Trudy”, el frente frío 2 y “Simon”.
¡Ojo con la letra chiquita! Prometen no subir el predial, pero el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial equiparará los valores con el mercado inmobiliario.
Estos actos evocan a una crisis que El Salvador vivió alguna vez. Ante la impunidad, ¿puede México evitar el colapso entre el terror y la mano dura?
Una mosca porta hasta 200 bacterias, pese al riesgo fatal, así operaban en el Instituto de Neurología de CDMX y videos lo revelan.
En Chiapas, el 17.7% de los niños de 6 a 14 años no sabe leer ni escribir, revelando una grave brecha de desigualdad frente a la CDMX.
Vecinos y padres de familia del sur de Mérida denuncian la falta de infraestructura y el abandono de escuelas en Roble Agrícola. Conoce los detalles.
Grupo Elektra y UVM for Business concluyeron la certificación de 2,710 líderes, programa enfocado en comunicación y toma de decisiones.
Abelardo De La Espriella inaugurará la 82ª Asamblea de la SIP junto a líderes del periodismo internacional.
Una de las muertes que más impactó el mundo del entretenimiento surcoreano fue la de Jin Denim; las causas fueron reveladas por su hermana.
Los cadáveres fueron localizados en la colonia San Lucas Patoni, en el Estado de México; hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.
Aldo Carlo León, estudiante de medicina, fue visto por última vez saliendo de las instalaciones de la universidad de Ixtlahuaca, CUI, ubicada en el Edomex; esto se sabe de su desaparición.
Tras hacerse viral su error con la célebre frase de Benito Juárez, Alejandro Murat responde desde su rutina de ejercicio: “Solo fallan penales los que los tiran”.
Las Unidades Móviles se encuentran en distintos puntos clave del Edomex, en los que las y los mexiquenses pueden tramitar su licencia de conducir; requisitos y costos.
Del calor a los chubascos: Este es el pronóstico del clima en la CDMX para el jueves 15 de octubre. Conoce las temperaturas máximas y mínimas para este día.
La UNAM y el gobierno capitalino anunciaron la creación de la ENES suroriente en la CDMX, un plantel con capacidad para 20 mil estudiantes.
La Fiscalía de Puebla activó fichas de Alerta Amber para localizar a Irvin García, de 17 años, y Melissa Tobon, de 16. Ambos fueron vistos por última vez en los municipios de Cuautlancingo y Tehuacán.
El monstruo antártico aceleró su deshielo perdiendo unos 50 mil millones de toneladas de hielo al año. Su colapso podría tener un impacto en ciudades enteras.
Un audio de la llamada al 911 durante la muerte de Hayden Panettiere reveló los momentos de angustia que vivieron el que fuera su pareja y su hermano tras encontrarla inconsciente.
Fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron vehículos blindados y drones para localizar a presuntos delincuentes identificados como prioritarios.
Las promesas de la 4T, de contar con un sector salud al estilo de Dinamarca, con medicamentos suficientes y acceso a servicios para todos los mexicanos, no se cumplieron.
El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, y el regidor Alejo González protagonizaron una fuerte discusión con insultos y acusaciones en el cabildo.
¡En la búsqueda del fuero! Desde Tabasco y Chiapas, la dinastía López busca refugio en el Congreso para blindarse ante la justicia. Quieren amarrar una diputación federal en 2027.