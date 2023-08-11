¿Quién fue el primer gobernador del estado de Jalisco?

El próximo 2 de junio de 2024, México tendrá uno de los procesos electorales más importantes, pues elegirán al nuevo presidente de la República y, además, nueve estados elegirán a su nuevo gobernador, entre los que destaca Jalisco.

La entidad ubicada en el occidente del país es un lugar fundamental por ser una de las tres entidades con mayor cantidad de ciudadanos en el padrón electoral, por lo que conocer un poco de su historia resulta fundamental para entender su lugar a nivel nacional.

Actualmente, el titular del Ejecutivo Estatal es Enrique Alfaro Ramírez, quien accedió al poder en las elecciones de 2018 bajo el cobijo Movimiento Ciudadano (MC), partido que representó a la alternancia tras extensos mandatos del PRI y PAN durante todo el siglo XX.

¿Quién fue el primer gobernador en la historia de Jalisco?

Los libros de historia tienen a Prisciliano Sánchez Padilla como el primer gobernador en la historia de Jalisco, quien asumió el cargo el 8 de enero de 1825, en un México que recién se recuperaba de su Independencia y que, precisamente, simpatizaba con este tipo de ideología independentista.

Retratos de Prisciliano Sánchez, el primer gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco|INAH/Archivo General de Jalisco

Fue uno de los principales impulsores porque los estados de la República operaran de forma ajena al Gobierno y a la Iglesia, por lo que su figura fue clave desde su época como diputado, motivo por el que, aunque estuvo apenas un año en el cargo, su influencia en el inicio de Jalisco fue fundamental desde otros cargos.

En el Archivo Histórico de Jalisco, dentro del texto El Tiempo Jalisco, describen a Prisciliano de la siguiente manera:

"Hombre visionario. Firme defensor del federalismo. Prisciliano Sánchez trascendió por sus ideas y rectitud como político y jurista. Amó a Jalisco y luchó en el Congreso de la Unión, en calidad de diputado, y después como gobernador (el primer gobernador constitucional de Jalisco) por los derechos y la libertad de su estado frente a los poderes y fuerzas centralistas que, desde la capital de México, peleaban por imponer, en la recién independizada nación mexicana, una dictadura que aspiraba al monopolio de las decisiones y al sometimiento de las entidades federativas".

¿Cuáles son los últimos gobernadores de Jalisco?

Pese al indiscutible dominio del PRI al frente del estado durante todo el siglo XX, el Estado de Jalisco se ha caracterizado por ser uno de los primeros que le otorgan el poder a la alternancia del partido reinante, prueba de ello es su aceptación al PAN desde 1995 y, apenas en 2018, la confianza a MC.

