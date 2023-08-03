¿Qué partido gobierna en Jalisco y cuáles han en estado en el poder?

En el 2024 se vivirá una jornada electoral clave para el futuro de México y Jalisco, pues además de las elecciones presidenciales, ocho entidades de la República tendrán sus respectivas elecciones estatales, por lo que vale la pena repasar cuál es el pasado reciente de los partidos que han estado en el poder.

Respecto a Jalisco, el estado es gobernado actualmente por Enrique Alfaro, un político y empresario originario de Guadalajara, quien ganó las elecciones en el 2018 con el cobijo de Movimiento Ciudadano (MC), por lo que actualmente esta entidad tiene al partido naranja al frente de uno de los estados más grandes de México.

¿A quién derrotó Enrique Alfaro en las elecciones de Jalisco 2018?

Enrique Alfaro derrotó, con el 39% de los votos, a los candidatos de Morena, PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y PRD, quienes lanzaron a sus aspirantes sin coaliciones de por medio, salvo el caso del partido guinda, quienes se asociaron con el PT y PES.

Carlos Lomelí Bolaños (Morena) quedó con el 24.7% de los comicios; seguido por Miguel Castro (PRI), quien alcanzó el 16.6% de los votos; dejando en cuarto lugar al candidato del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa, con el 10.6% de los votos.

Elecciones 2024: Enrique Alfaro es el actual gobernador de Jalisco y afiliado al partido de Movimiento Ciudadano

¿Qué partidos han gobernado Jalisco?

La victoria de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco significó un cambio en la política del estado, pues significó la llegada de Movimiento Ciudadano al poder y, con esto, el cuarto partido que gobierna la entidad en la historia reciente.

Desde 1930 y hasta 1995, Jalisco siempre estuvo gobernado por candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue en las elecciones estatales del 95 cuando llegó la alternancia, de la mano del Partido Acción Nacional (PAN), con la victoria de Alberto Cárdenas Jiménez. Durante 18 años gobernó el PAN, hasta que en el 2013 regresó el PRI al poder.

¿Quiénes han sido los últimos gobernadores de Jalisco?

A continuación una lista con los últimos 10 gobernadores de Jalisco, desde la década de los 80, y donde se refleja una importante alternancia del poder en los partidos.

