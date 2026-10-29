Elecciones en Estados Unidos 2026: El motivo por el que cambia la fecha del cierre de voto anticipado en cada estado

El camino hacia las elecciones intermedias de Estados Unidos no es igual para todos. Aunque los votantes acudirán a las urnas el martes 3 de noviembre de 2026, el periodo para votar por adelantado cambia según el estado y, en algunos casos, según el condado.

La razón está en el sistema electoral estadounidense: cada estado establece sus propias reglas para organizar la votación anticipada presencial y por correo, dentro del marco de la legislación federal. Por eso, no existe una fecha única para cerrar el voto anticipado en todo el país.

¿Por qué cambia la fecha límite para votar anticipadamente?

La diferencia se debe a que cada estado define cuánto dura el periodo de voto anticipado, cuándo comienza y qué opciones ofrece a sus electores. Además, algunas jurisdicciones locales pueden ajustar los días y horarios dentro de los márgenes que permite la ley estatal.

En 47 estados y Washington D. C., los electores pueden votar antes del día de la elección sin justificar el motivo. En Alabama, Misisipi y Nuevo Hampshire, en cambio, deben cumplir determinados requisitos para acceder a esta modalidad.

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¿Cuándo termina el voto anticipado en las elecciones de 2026?

Las fechas varían considerablemente entre estados. Estos son algunos ejemplos del calendario electoral:

Luisiana y Pensilvania: el voto anticipado presencial terminó el 27 de octubre.



Oklahoma: el periodo se desarrolla del 28 al 31 de octubre.



Kentucky: comienza el 29 de octubre.



Otros 14 estados: permiten votar anticipadamente hasta el día anterior a la elección general.



Las fechas y los horarios pueden tener particularidades locales, por lo que los votantes deben consultar a la autoridad electoral de su estado o condado.

¿Cuándo son las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026?

La jornada electoral será el 3 de noviembre de 2026, fecha en la que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y se disputarán 35 puestos del Senado, incluidos los correspondientes a elecciones ordinarias y especiales.

Estas elecciones, conocidas como midterms, se celebran a mitad del mandato presidencial y definirán la composición del Congreso para el siguiente periodo legislativo.