¿Qué se vota en las elecciones de Estados Unidos 2026 y por qué son importantes para Trump?

Las elecciones de Estados Unidos de 2026 se celebrarán el próximo martes 3 de noviembre y serán una jornada clave para el futuro político del país. Aunque los ciudadanos no elegirán presidente, sí decidirán quiénes ocuparán importantes puestos legislativos y estatales, en unos comicios que pueden modificar el equilibrio de poder en Washington.

Conocidas como elecciones intermedias o midterms, estas votaciones se realizan aproximadamente a la mitad del periodo presidencial, en este caso en el mandato de Donald Trump. Su importancia se da en que los resultados determinarán qué partido tendrá el control de las dos cámaras del Congreso durante los siguientes dos años.

Además de los cargos federales, habrá elecciones para gobernadores, legisladores estatales y otros puestos locales. Por ello, los resultados permitirán conocer el respaldo electoral a los partidos y las prioridades de los votantes en distintas regiones del país.

¿Qué se vota en las elecciones de Estados Unidos 2026?

En las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre, los estadounidenses decidirán cómo quedará integrado el Congreso, el órgano legislativo federal del país. Para esta jornada se someterán a votación los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los 100 puestos del Senado.

Además de los cargos federales, las boletas electorales pueden incluir otras contiendas, dependiendo del estado en el que se encuentre cada votante. Entre ellas están las elecciones para gobernador, representantes de las legislaturas estatales, cargos judiciales y autoridades locales.

¿Por qué son importantes las elecciones intermedias para Donald Trump?

Aunque el nombre del presidente no aparecerá en la boleta como candidato a la Presidencia, los resultados pueden tener consecuencias directas para su administración.

El Congreso tiene la responsabilidad de debatir y aprobar leyes, presupuestos y medidas fiscales, además de ejercer funciones de supervisión sobre el Gobierno federal. Por eso, la distribución de los escaños entre republicanos y demócratas influye en las posibilidades de avanzar con distintas iniciativas.