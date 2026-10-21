¿Por qué el 2026 importa tanto como el 2028? La guía definitiva para entender las diferencias de ambas elecciones en Estados Unidos

Las elecciones de mitad de mandato de 2026 y la presidencial de 2028 en Estados Unidos se distinguen principalmente en los cargos en disputa, la frecuencia con la que ocurren y el alcance del voto.

¿Cuáles son las diferencias entre las elecciones intermedias y las presidenciales en EE. UU.?

Los comicios de 2026 se celebrarán el martes 3 de noviembre, mientras que la elección presidencial está programada para el martes 7 de noviembre de 2028.

En las elecciones intermedias, el presidente y el vicepresidente no aparecen en la boleta. Por ello, estos comicios son considerados como una evaluación del rumbo político del país a mitad del mandato presidencial, sin que los votantes elijan directamente a la fórmula que ocupa la Casa Blanca.

¿Qué cargos se eligen en las elecciones de mitad de mandato de 2026?

El 3 de noviembre de 2026, los estadounidenses votarán por los 435 miembros de la Cámara de Representantes y por 35 de los 100 escaños del Senado. Estos resultados definirán la composición del centésimo vigésimo (120°) Congreso de Estados Unidos.

A diferencia de los senadores y los gobernadores, los integrantes de la Cámara de Representantes son elegidos para plazos de dos años. Los senadores, dos elegidos por cada estado, tienen un término de seis años en el cargo.

Además, 39 estados elegirán gobernador ese día. De ellos, 18 gobernadores buscarán la reelección, mientras que 21 no podrán competir de nuevo por no poder ser reelectos o no buscarán otro periodo.

Las elecciones de mitad de mandato ocurren cada dos años, en todos los estados, y corresponden a cargos distintos de la presidencia y la vicepresidencia. Por eso, en 2026 los votantes también podrán decidir comicios estatales y locales, según el calendario de cada entidad.

Calendario electoral de Estados Unidos: fechas clave para 2026 y 2028

La elección presidencial de 2028 se realizará el martes 7 de noviembre y definirá al próximo presidente y vicepresidente de Estados Unidos para un periodo de cuatro años. Los ganadores están programados para asumir el cargo el 20 de enero de 2029.

A diferencia de las intermedias, en 2028 los votantes de los 50 estados y del Distrito de Columbia participarán en la elección presidencial. En la práctica, emitirán su voto por listas de electores que después integrarán el Colegio Electoral, el mecanismo que define de manera oficial al presidente.

