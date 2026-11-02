EN VIVO Elecciones intermedias en Estados Unidos 2026: Noticias sobre las votaciones ‘midterm’, qué se elige, las reacciones de Trump y los resultados
Celebradas a mitad de cada mandato presidencial de cuatro años, las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos no involucran al presidente en la boleta.
En las elecciones intermedias de Estados Unidos, los ciudadanos elegirán a los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, así como a los gobernadores de los estados de todo el país.
¿Cuándo son las elecciones de medio término en Estados Unidos?
Se espera que más de 100 millones de personas voten en las elecciones de mitad de mandato el 3 de noviembre de 2026; en esta jornada, los demócratas intentan conseguir el control mayoritario del Congreso de Estados Unidos.
¿Qué está en juego en las elecciones en Estados Unidos 2026?
Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 218 a 214 en la Cámara de Representantes, donde hay dos escaños vacantes y un independiente que se alinea con los republicanos. Los demócratas necesitan obtener tres escaños más para tener el control.
Esta Cámara tienen la facultad de presentar proyectos de ley y resoluciones, proponer enmiendas y destituir a funcionarios federales, entre otras funciones, según datos de CNN.
En el Senado, los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, y los demócratas necesitan obtener cuatro escaños más para hacerse con el control. Diez elecciones, incluidas las de Maine, Ohio, Carolina del Norte, Iowa y Georgia, podrían decidir el resultado, de acuerdo con Reuters.
En el Senado se confirman los nombramientos presidenciales y se ratifican los tratados, aunque hay dos excepciones: el nombramiento de un vicepresidente o los tratados relacionados con el comercio exterior.
En las elecciones intermedias también se elegirán gobernadores en 36 estados y actúan como “directores ejecutivos” de los territorios estadounidenses, porque son responsables de implementar las leyes estatales, nombrar a funcionarios, aprobar presupuestos y gestionar las emergencias y desastres locales.
¿A qué hora salen los resultados de las elecciones intermedias en USA?
Los resultados de las midterms comenzarán a conocerse hasta que los estados reporten el resultado tras el cierre de las casillas, el martes 3 de noviembre.
Últimas noticias de las elecciones intermedias en EU y el voto anticipado
La importancia del voto latino en la elección intermedia
El electorado latino representa alrededor de 39 millones de votantes potenciales, unos cinco millones más que en las elecciones presidenciales pasadas; de ese total, el 11% se arrepiente de haber dado su voto al republicano.
En México, los temas importantes a tener en cuenta en estas elecciones son migración y el T-MEC, porque si los demócratas ganan mayoría en el Congreso de Estados Unidos, podrían meter presión en todo lo relacionado con estos dos rubros.
🇺🇸 ¡Las elecciones intermedias ponen a prueba el poder de Trump! Desde Washington, @BravoLucy reporta un clima de polarización, con el costo de vida, la migración y el comercio en el centro del debate Los detalles en #YaNadieEstáDormido https://t.co/vmDCt9KiDm— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 2, 2026
Trump dice que podría convertirse en el "señor Veto"
Durante una entrevista con el medio local New York Post, el presidente Trump aseguró que si los republicanos no ganan el control del Congreso, vetará todo lo que tenga que ver con los demócratas.
"Si no ganamos, vetaré todo. Estaré vetando y vetando, y entonces ellos se acercarán y probablemente llegaremos a algunos acuerdos por el camino, pero no sería tan bueno", declaró.
¿Qué toman en cuenta los estadounidenses para las midterms?
En estas elecciones lo que se ve es un referendo de la presidencia de Donald Trump, "todo lo que ha hecho la gente lo está desaprobando, está harta de esta presidencia", explicó el analista Armando Guzmán en Hechos AM.
"La realidad es que la gente está trayendo a los demócratas, porque es el único remedio para acotar, para ponerle un alto a todas las cosas que hace el presidente", añadió.
#ElPoderDelVoto | Las elecciones intermedias, un referendo para Trump La contienda en Estados Unidos podría modificar el control del Congreso y limitar la agenda de Donald Trump. @Armandoreporta señala que el voto también refleja el descontento con su presidencia y que una nueva correlación de fuerzas abriría la puerta a procesos políticos en su contra. La participación anticipada y la asistencia a las urnas serán clave. #EleccionesEU2026 con @MLopezSanMartin en #HechosAM— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
¿Las elecciones en Estados Unidos impactan a México?
Las elecciones intermedias son importantes porque se determina el margen de maniobra de Donald Trump para que pueda o no continuar con sus políticas y seguir negociando con México.
Las encuestas le dan un 90% de probabilidades a los demócratas de recuperar el control de la Cámara de Representantes y arriba de un 70% para que pase lo mismo en el Senado.
Lo anterior podría poner en una encrucijada a los dos años que restan del mandato de Trump, ya que se limitaría su poder en temas como el comercio, aranceles y migración.
#ElPoderDelVoto | El voto en EU también puede cambiar el rumbo de México Este martes se celebran las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde se renovará la Cámara de Representantes, parte del Senado y 36 gubernaturas. El resultado podría modificar el equilibrio de poder en el Congreso y la agenda de @realDonaldTrump, con posibles repercusiones para México. @BravoLucy nos presenta los detalles desde Washington D. C. en #HechosAM con @MLopezSanMartin. #EleccionesEU2026— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
Demócratas buscan recuperar el control del Congreso de EU
Los estadounidenses están votando para renovar el Congreso y los demócratas podrían resultar victoriosos; necesitan cuatro escaños del Senado para controlarlo, y tres para recuperar la Cámara de Representantes.
¿Un resultado positivo para los demócratas puede influir en el mandato de Donald Trump?
"Sacar a Donald Trump no me parece que van a encontrar los votos si se produjeran artículos de enjuiciamiento en la Cámara de Representantes (...) pero yo creo que en el Senado, particularmente lo de Trump, se caería", explicó Agustín Acosta, analista político.
#EleccionesEU2026 | El voto anticipado en EU supera los 49 millones de sufragios El @Pontifex_es también votó por correo. Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso, mientras crece la preocupación por un posible rechazo de @realDonaldTrump a los resultados. ¿Qué escenario le espera a Estados Unidos? @Armandoreporta con la información en #HechosContigo con @jzarzap y @alemolinatv #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
Congresista demócrata respalda a candidato republicano
La congresista demócrata en funciones, Haley Stevens, aseguró que respalda al candidato republicano al Senado, Mike Rogers, en el estado de Michigan.
Su postura se debe a una disputa que tuvo con el nominado demócrata Abdul El-Sayed y generó indignación entre los demócratas, que lo calificaron como una traición.
Concluyen las votaciones anticipadas
Más de 54 millones de estadounidenses emitieron su voto de manera anticipada, incluidos los sufragios presenciales y por correo; en algunos estados clave, esta participación supera los niveles de hace cuatro años.
#EleccionesEU2026 | Más de 54 millones de estadounidenses ya votaron de forma anticipada rumbo al supermartes. Además de renovar la Cámara de Representantes, parte del Senado y varias gubernaturas, el voto latino podría ser decisivo en los resultados. @jzarzap con la información en #HechosContigo con @jzarzap #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026