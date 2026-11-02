EN VIVO Elecciones intermedias en Estados Unidos 2026: Noticias sobre las votaciones ‘midterm’, qué se elige, las reacciones de Trump y los resultados

En las elecciones intermedias de Estados Unidos, los ciudadanos elegirán a los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, así como a los gobernadores de los estados de todo el país.

¿Cuándo son las elecciones de medio término en Estados Unidos?

Se espera que más de 100 millones de personas voten en las elecciones de mitad de mandato el 3 de noviembre de 2026; en esta jornada, los demócratas intentan conseguir el control mayoritario del Congreso de Estados Unidos.

¿Qué está en juego en las elecciones en Estados Unidos 2026?

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 218 a 214 en la Cámara de Representantes, donde hay dos escaños vacantes y un independiente que se alinea con los republicanos. Los demócratas necesitan obtener tres escaños más para tener el control.

Esta Cámara tienen la facultad de presentar proyectos de ley y resoluciones, proponer enmiendas y destituir a funcionarios federales, entre otras funciones, según datos de CNN.

En el Senado, los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, y los demócratas necesitan obtener cuatro escaños más para hacerse con el control. Diez elecciones, incluidas las de Maine, Ohio, Carolina del Norte, Iowa y Georgia, podrían decidir el resultado, de acuerdo con Reuters.

En el Senado se confirman los nombramientos presidenciales y se ratifican los tratados, aunque hay dos excepciones: el nombramiento de un vicepresidente o los tratados relacionados con el comercio exterior.

En las elecciones intermedias también se elegirán gobernadores en 36 estados y actúan como “directores ejecutivos” de los territorios estadounidenses, porque son responsables de implementar las leyes estatales, nombrar a funcionarios, aprobar presupuestos y gestionar las emergencias y desastres locales.

¿A qué hora salen los resultados de las elecciones intermedias en USA?

Los resultados de las midterms comenzarán a conocerse hasta que los estados reporten el resultado tras el cierre de las casillas, el martes 3 de noviembre.

