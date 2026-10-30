Hasta el Papa León XIV ya eligió: 49 millones de estadounidenses votan anticipadamente en las elecciones intermedias

En Estados Unidos, casi 49 millones de ciudadanos ya han emitido sus votos por adelantado para las elecciones intermedias del 3 de noviembre, destinadas a renovar el Congreso.

Los demócratas buscan obtener cuatro escaños adicionales en el Senado y tres en la Cámara de Representantes para lograr mayorías, impulsados por el descontento contra el presidente Donald Trump.

Ante el temor de que el presidente estadounidense no reconozca un posible triunfo demócrata, se han preparado equipos de abogados en los 50 estados para enfrentar eventuales disputas.