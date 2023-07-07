Elecciones generales de España: Así puedes votar desde México

España elegirá a sus representantes al Congreso de los Diputados y al Senado el próximo 23 de julio en unas elecciones generales a la que están convocados más de 37 millones de personas, muchas de ellas lo harán desde el extranjero, pero ¿cómo pueden votar desde México?

Estos comicios estaban previstos para noviembre de 2023, pero el Partido Socialista, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sufrió una fuerte derrota frente al Partido Popular en las elecciones locales del pasado mes de mayo. Por esta razón disolvió al Poder Legislativo y convocó de forma anticipada a las urnas.

Estos son los pasos para poder participar en las elecciones generales de España si estás de paso o resides en el extranjero y cuentas con la nacionalidad española.

Elecciones generales de España: ¿Cómo inscribirse desde México?

En las elecciones generales de España habrá dos tipos de electores desde el exterior según la Junta Central Electoral. Primero, aquellos de nacionalidad española que consten de alta como residentes en México y figuren inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (conocido como voto CERA).

En el #DiploDato de hoy nos fijamos en el voto de españoles residentes en el exterior.



A raíz de la reforma que suprime el voto rogado, los españoles residentes permanentes en el exterior podrán recibir por correo postal en su domicilio la documentación electoral.#VotoExterior pic.twitter.com/rGSepn3sIg — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) July 6, 2023

También tendrán la oportunidad de votar aquellos con nacionalidad que se encuentren temporalmente en México y figuren inscritas como no residentes en el Registro de Matrícula Consular (voto ERTA).

En ambos casos, si los españoles no aparecen o existen dudas en su registro podrán formular una reclamación en los consulados para que estos hagan llegar la información a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. Las impugnaciones deberán ir acompañadas de fotocopias de estos documentos:



DNI.

Pasaporte o fotocopia del permiso de conducir.

Certificación de nacionalidad española.

Certificado de inscripción en el Registro de Matrícula Consular (si no dispusiera de ninguno de los documentos anteriores).

🗳️ #VotoCERA: si eres español residente en el extranjero con derecho a voto en las #EleccionesGenerales del #23J, consulta el #VotoExterior.



ℹ️ Período para depositar el #VotoEnUrna ➡️ Entre el 15 y el 20 de julio.



Toda la información en https://t.co/vRl0tIscvG pic.twitter.com/RNNIZY32lw — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) July 6, 2023

Plazos y cómo votar en las elecciones generales de España

Una vez recibida la documentación, si todo está en regla, se enviará a los electores los sobres de votación; certificados de inscripción en el censo; y una hoja informativa con toda la información relevante para votar.

Posteriormente, el envío de boletas se hará entre el 28 y 2 de julio para que sean descargadas desde el momento en el que surjan las candidaturas y hasta el 20 de julio a través de un enlace especial.

"Los electores, que deberán seguir las instrucciones contenidas en la hoja informativa remitida por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, podrán votar por cualquiera de las siguientes vías y dentro de los plazos siguientes:



​Por correo postal, certificado, cuando sea posible, a la Oficina Consular no más tarde del 18 de julio. Serán válidos los sobres recibidos en la Oficina Consular hasta el día 21 de julio incluido. En cambio, no serán válidos los sobres recibidos antes de la proclamación definitiva de candidaturas.



Podrán depositar su voto del 15 al 20 de julio de 2023, ambos incluidos, y en horario de 10 a 17 horas en:

Terraza del Salón Rojo del Hospital Español, Avenida Ejército Nacional Mexic​​ano 613, Colonia Granada, Miguel Hidalgo, Ciudad de México​.

En las elecciones generales 2023 en España se elegirá a representantes del Parlamento|Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, las oficinas consulares "garantizarán la disponibilidad de papeletas oficiales de voto en los centros habilitados para el depósito del voto en urna, así como sobres de votación y medios informáticos para la descarga de la documentación precisa para votar durante los días habilitados para la votación presencial".