Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas en España tras derrota del Partido Socialista

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, convocó este lunes a elecciones anticipadas para el próximo 23 de julio, esto tras la dura derrota que sufrió el Partido Socialista en los comicios municipales y regionales en los que avanzó el Partido Popular.

En un mensaje a medios, desde Madrid, anunció que comunicó la decisión al Jefe de Estado, el Rey Felipe, quien aprobó que se emita una nueva convocatoria para este martes. Esta decisión tomó por sorpresa a todos los partidos políticos que tenían previsto Pedro Sánchez terminara su mandato en diciembre.

“He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer... Aunque las votaciones de ayer tenían sentido autonómico y municipal, tienen un sentido que va más allá, asumo en primera persona el resultado del 28M y creo necesario dar una respuesta", expresó Sánchez desde el palacio de la Moncloa.

Sánchez mencionó que, durante las próximas horas, se confirmará la reunión del consejo especial de ministros para disolver las cortes de forma oficial e iniciar el proceso de renovación.

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Declaración institucional del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, desde La Moncloa. https://t.co/5QyRGbHjfY — La Moncloa (@desdelamoncloa) May 29, 2023

Partido Socialista pierde elecciones en España

Un día antes, el Partido Socialista salió derrotado de las elecciones municipales y regionales al lograr el 28.2% de la votación, frente al 31.5% del Partido Popular. La cifra incluso representa una disminución de votos en comparación con las que obtuvo el PSOE en 2019.

Los conservadores, bajo el liderazgo de Alberto Nuñez Feijóo, se quedaron con siete de las 12 comunidades autónomas que se disputaron, además de arrebatar territorios con alta influencia del PSOE, como lo son Aragón, Valencia, La Rioja, Sevilla, Ceuta, Melilla, Islas Canarias, Islas Baleares, Extremadura, entre otras.

"Somos el partido de las propuestas, de la dignidad, del respeto y de la justicia social, al servicio de los ciudadanos y ciudadanas", escribió Sánchez un día antes de la jornada en la que el Partido Socialista salió con la derrota.

Izquierda, a la baja en España

La derrota electoral fue interpretada por especialistas y político como un resultado que augura una posible debacle de la izquierda en España, inclusive, algunos estiman que esto obligará a los partidos a formar coaliciones para evitar futuras derrotas.

“Asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular”, añadió Pedro Sánchez al respecto.