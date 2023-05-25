En el marco de las elecciones en Coahuila este 4 de junio, es importante saber cuáles son los municipios clave de la entidad para los candidatos, y cuáles son los partidos que los gobiernan actualmente.

Coahuila es uno de los dos estados que renovará gobernador, así como diputaciones locales en las elecciones 2023 del 4 de junio.

Cabe destacar que el estado coahuilense es uno de los pocos estados que no ha sufrido alternancia política durante su administración pues ha sido gobernado por el PRI por más de 8 décadas, por lo que estás elecciones serán consideradas como una de las más importantes en la historia de México.

¿Cuáles son los municipios clave en Coahuila para las elecciones 2023?

Coahuila se compone por 38 municipios, y 25 de ellos están actualmente gobernados por el PRI, entre ellos, Saltillo, capital del estado.

Según datos del INEGI, estos son los municipios claves para las Elecciones Coahuila 2023, de acuerdo a su cantidad de población:



Saltillo : Con 879 mil 958 habitantes.



: Con 879 mil 958 habitantes. Torreón : Con 720 mil 848 habitantes.



: Con 720 mil 848 habitantes. Monclova : Con 237 mil 951 habitantes



: Con 237 mil 951 habitantes Piedras Negras: Con 176 mil 327 habitantes.



Con 176 mil 327 habitantes. Acuña: Con 163 mil 58 habitantes.

De acuerdo con datos del mismo Instituto, estos municipios fueron los que obtuvieron mayor participación electoral tuvieron en las elecciones del 2021, donde se renovaron 38 presidencias municipales.

Dichos municipios resultarían clave para los cuatro candidatos a la próxima gubernatura del 4 de junio, pues durante las pasadas elecciones del 2021, registraron una participación de un millón 302 mil 465 electores.

¿Qué municipios de Coahuila gobierna actualmente el PRI?

Coahuila es el tercer estado más extenso del país, y es de los únicos estados de la república mexicana que no ha sufrido alternancia política, pues durante décadas ha sido gobernado por el PRI.

El Partido Tricolor es el partido con más presencia en los municipios de Coahuila, incluyendo a 3 de los más importantes tomando en cuenta los más poblados de la entidad, tales como:



Torreón: Gobernado por Román Alberto Cepeda González.



Gobernado por Román Alberto Cepeda González. Piedras Negras: Gobernado por Norma Lucille Treviño Galindo.



Gobernado por Norma Lucille Treviño Galindo. Arteaga: Gobernado por Ramiro Durán García.



Matamoros: Gobernado por Miguel Ángel Ramírez López.



Saltillo: Gobernado por José María Fraustro Siller.

¿Qué municipios de Coahuila gobierna actualmente Morena?

Morena por su parte, es el segundo partido con más presencia en el estado coahuilense, donde gobierna ocho de los 38 municipios, tales como:



Acuña : Gobernado por Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor.



: Gobernado por Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor. Abasolo: Gobernado por Ramiro Reyes Rodríguez.



Escobedo: Gobernado por Jesús Huitrón Maldonado.



Frontera: Gobernado por Roberto Clemente Piña Amaya.

Mientras que Hidalgo es el único municipio gobernado por el Partido Verde, con Mario Alberto Cruz Gutiérrez

¿Qué municipios de Coahuila gobierna actualmente el PAN?

El Partido de Acción Nacional ha perdido fuerza en las últimas elecciones de Coahuila, pues actualmente gobierna únicamente 4 de los 38 municipios, tales como:



Monclova : Gobernado por Mario Alberto Dávila Delgado.



: Gobernado por Mario Alberto Dávila Delgado. Juárez: Gobernado por Juan Carlos Calderón Orozco



General Cepeda: Gobernado por Pablo Salas Aguirre.



Candela: Gobernado por Aracelia Jasso Vaquera.

¿Quiénes son los candidatos para las Elecciones Coahuila 2023?

El 4 de junio se llevarán a cabo las Elecciones Coahuila 2023, y los candidatos que actualmente están compitiendo por la gubernatura del estado son:

