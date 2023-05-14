¿Quiénes son los candidatos a diputados en las elecciones 2023 de Coahuila?

En menos de un mes se llevarán a cabo las elecciones 2023 donde millones de ciudadanas y ciudadanos acudirán a las urnas a elegir al próximo gobernador que encabezará el estado de Coahuila, así como a 25 diputadas y diputados locales que integrarán la LXIII Legislatura, la cual actualmente está dominada por el PRI, que ganó los 16 distritos locales. La oposición la conforman cuatro legisladores de Morena, tres del PAN, uno del Partido Verde y uno de Unidad Democrática Coahuila.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el proceso electoral en Coahuila arrancó desde el domingo 1 de enero, mientras que las campañas para gubernatura y diputaciones iniciaron del 2 de abril y culminarán el 31 de mayo de 2023.

¿Cómo se conforma el congreso del estado de Coahuila?

El Congreso de Coahuila tiene su sede en la Ciudad de Saltillo, capital del estado, está integrado por 25 diputadas y diputados que son elegidos por sufragio directo, es decir, por todos los ciudadanos coahuilenses. Cada diputado es elegido por el principio de mayoría relativa, es electo dentro un distrito electoral (cuyo número es de 16 distritos) con la mayoría simple de los votos.

Además de estos 16 diputados de mayoría, hay nueve de ellos que son elegidos por el principio de representación proporcional, a quienes se les conoce como diputados plurinominales, que son postulados por sus partidos políticos de acuerdo a listas proporcionadas al instituto electoral local.

Una vez realizado el cómputo estatal, conforme el número de votos obtenidos, se asignan los diputados que corresponden a cada uno de los partidos políticos, hasta el total de los nueve diputados plurinominales.

Actualmente, el Congreso de Coahuila está conformado de la siguiente manera:



16 miembros del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional (PRI)

4 miembros del grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

3 miembros del grupo parlamentario Partido Acción Nacional (PAN)

Un miembro del grupo parlamentario El Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

(PVEM) Un miembro del grupo parlamentario Unidad Democrática de Coahuila (UDC)

¿Quiénes son los candidatos a diputados locales por la alianza PRI PAN PRD de Coahuila en las elecciones 2023?

En meses anteriores, funcionarios de diversos grupos parlamentarios presentaron sus solicitudes para postularse como próximos candidatos a diputados y diputadas para estas elecciones 2023.

Por la alianza PRI PAN PRD, han quedado definidas las candidaturas de:



Raúl Onofre Contreras por el VII distrito, llevando como compañero a Héctor Martínez García.

Por el distrito VIII, irá Gerardo Aguado Gómez, y a Francisco Javier Rojas González como suplente.

Para el distrito IX, se registra a Blancas Lamas, quien llevará como su suplente a a Jennifer Miroslava.

En el distrito X ha quedado inscrito Hugo Dávila Prado, llevando como suplente a Felipe González Miranda y para el distrito XI queda Olivia Martínez Leyva, quien lleva de suplente a Isis Cepeda Villareal.

¿Quiénes son los candidatos a diputados locales de MORENA de Coahuila en las elecciones 2023?

Rubí Salazar, será candidata por el VII distrito que abarca Matamoros, Madero, Torreón y Viesca.

Por el distrito IX quedará postulado José Miguel Martínez Campos.

Por el distrito X, Rocío Guadalupe de Aguinaga Peraza.

Por último, en el caso del distrito XI se reelegirá el actual diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles, quien llevará a Francisco Hernández Hernández como suplente.

¿Quiénes son los candidatos a diputados locales del Partido del Trabajo (PT) en Coahuila elecciones 2023?

Por el VII distrito, se encuentra Karina Ramírez Lavenant, y Alfonso López Blanco como candidato para el distrito VIII.

Por el IX distrito se inscribe a la ex diputada federal, Miroslava Sánchez Galván.

federal, Miroslava Sánchez Galván. En el caso del X distrito, se ha designado a Sarahi de León.

Miriam Saldaña Sánchez por el Distrito XI.

¿Quiénes son los candidatos a diputados locales del UDC-Partido Verde en Coahuila en las elecciones 2023?

Lily Piña será la candidata del VII Distrito por los municipios de Matamoros, Madero, Torreón y Viesca. En el caso del distrito VIII, estará registrada la exdirectora del Instituto de la Mujer en Gómez Palacio, Sandra Sierra Limón.



Para el distrito IX, se registra a Bernardo Moctezuma, mientras que en el distrito X, se ha registrado a Ignacio Corona Rodríguez, exdiputado, excandidato a la alcaldía y exregidor.

Finalmente, Claudia Elvira Rodríguez, actual diputada local se ha registrado por el XI distrito.

¿Quiénes son los candidatos de las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio 2023; estas son las candidatas para la gubernatura:

Delfina Gómez , candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido Morena .

, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido . Alejandra del Moral Vela, candidata por la alianza “Va por el Estado de México”, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

En el caso de las elecciones 2023 en Coahuila, estos son los cuatro candidatos para asumir el cargo de nuevo gobernador: