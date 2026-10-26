Las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026 tienen entre sus protagonistas a candidatos envueltos en investigaciones éticas, acusaciones personales y enfrentamientos que han colocado sus campañas bajo escrutinio público.

Los casos abarcan aspirantes al Senado y la Cámara de Representantes, así como una contienda por la gubernatura de Ohio.

¿Quiénes son los candidatos más polémicos de las elecciones en Estados Unidos 2026?

Entre los nombres que destacan están Ken Paxton, Max Miller, Abdul El-Sayed, Vivek Ramaswamy y Mary Peltola; las controversias son distintas: algunas incluyen procedimientos oficiales o acusaciones que sus protagonistas rechazan; otras se relacionan con anuncios electorales y declaraciones que provocaron críticas.

No todos los señalamientos han sido probados ni todas las personas mencionadas siguen en la contienda.



Ken Paxton , candidato republicano al Senado por Texas. El fiscal general de Texas ha enfrentado acusaciones de corrupción y abuso de poder, además de un juicio político estatal en 2023 del que fue absuelto. Un caso de fraude de valores concluyó en 2024 mediante un acuerdo judicial que no incluyó una declaración de culpabilidad.



, candidato republicano al Senado por Texas. El fiscal general de Texas ha enfrentado acusaciones de corrupción y abuso de poder, además de un juicio político estatal en 2023 del que fue absuelto. Un caso de fraude de valores concluyó en 2024 mediante un acuerdo judicial que no incluyó una declaración de culpabilidad. Max Miller , representante republicano por Ohio. Su exesposa lo acusó de violencia doméstica y de maltrato, señalamientos que él niega. La controversia escaló hasta provocar cuestionamientos dentro de su propio entorno político y una revisión de posibles infracciones éticas por parte de la Cámara de Representantes .



, representante republicano por Ohio. Su exesposa lo acusó de violencia doméstica y de maltrato, señalamientos que él niega. La controversia escaló hasta provocar cuestionamientos dentro de su propio entorno político y una revisión de posibles infracciones éticas por parte de la . Vivek Ramaswamy , candidato republicano a gobernador de Ohio . Su campaña recibió críticas por un anuncio que recurrió a la madre distanciada de su rival demócrata, Amy Acton , para cuestionar aspectos de la historia personal de esta última; el episodio abrió una discusión sobre el uso de experiencias familiares delicadas como herramienta electoral.



, candidato republicano a . Su campaña recibió críticas por un anuncio que recurrió a la madre distanciada de su rival demócrata, , para cuestionar aspectos de la historia personal de esta última; el episodio abrió una discusión sobre el uso de experiencias familiares delicadas como herramienta electoral. Abdul El-Sayed , candidato demócrata al Senado por Michigan. El médico y político progresista ha llamado la atención por su estilo confrontativo y sus intercambios con el republicano Mike Rogers. También ha recibido ataques relacionados con su fe musulmana; su caso combina la discusión sobre el tono de las campañas con la discriminación religiosa denunciada en el debate político.



, candidato demócrata al Senado por Michigan. El médico y político progresista ha llamado la atención por su estilo confrontativo y sus intercambios con el republicano Mike Rogers. También ha recibido ataques relacionados con su fe musulmana; su caso combina la discusión sobre el tono de las campañas con la discriminación religiosa denunciada en el debate político. Mary Peltola , candidata demócrata al Senado por Alaska. Antiguos colaboradores la señalaron por presuntos episodios de gritos, insultos y un empujón a un integrante de su equipo. Peltola rechazó las versiones que, según su campaña, exageran o distorsionan momentos difíciles de su vida. El asunto llegó a los debates con su rival republicano, Dan Sullivan.



, candidata demócrata al Senado por Alaska. Antiguos colaboradores la señalaron por presuntos episodios de gritos, insultos y un empujón a un integrante de su equipo. Peltola rechazó las versiones que, según su campaña, exageran o distorsionan momentos difíciles de su vida. El asunto llegó a los debates con su rival republicano, Dan Sullivan. Roger Marshall , senador republicano por Kansas que busca la reelección. Una organización de vigilancia del financiamiento electoral solicitó una investigación ética por el presunto uso de recursos públicos y personal de su oficina para actividades de campaña. Marshall ha defendido el cumplimiento de las reglas; la controversia también incluye preguntas sobre sus gastos y la separación entre las funciones oficiales y las electorales.



, senador republicano por Kansas que busca la reelección. Una organización de vigilancia del financiamiento electoral solicitó una investigación ética por el presunto uso de recursos públicos y personal de su oficina para actividades de campaña. Marshall ha defendido el cumplimiento de las reglas; la controversia también incluye preguntas sobre sus gastos y la separación entre las funciones oficiales y las electorales. Cory Mills , republicano por Florida. El Comité de Ética de la Cámara investigó señalamientos sobre posibles irregularidades financieras y conducta personal, incluidas acusaciones de violencia doméstica que Mills negó. Sin embargo, perdió las primarias republicanas de agosto de 2026, por lo que ya no es candidato para la elección de noviembre.



, republicano por Florida. El Comité de Ética de la Cámara investigó señalamientos sobre posibles irregularidades financieras y conducta personal, incluidas acusaciones de violencia doméstica que Mills negó. Sin embargo, perdió las primarias republicanas de agosto de 2026, por lo que ya no es candidato para la elección de noviembre. Brandon Herrera, candidato republicano a la Cámara por Texas. El creador de contenido sobre armas obtuvo la nominación republicana en el distrito 23 de Texas. Sus publicaciones y comentarios anteriores, incluidos chistes sobre el Holocausto y expresiones despectivas hacia mujeres, han generado críticas. La controversia gira en torno a si ese historial afectará su candidatura frente a la demócrata Katy Padilla.



candidato republicano a la Cámara por Texas. El creador de contenido sobre armas obtuvo la nominación republicana en el distrito 23 de Texas. Sus publicaciones y comentarios anteriores, incluidos chistes sobre el Holocausto y expresiones despectivas hacia mujeres, han generado críticas. La controversia gira en torno a si ese historial afectará su candidatura frente a la demócrata Katy Padilla. Scott Perry, representante republicano por Pensilvania. Su vínculo con Donald Trump y su participación en los esfuerzos para cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 han sido puntos centrales de las críticas de sus adversarios. Perry defiende su postura política y busca conservar su escaño frente a la demócrata Janelle Stelson.



representante republicano por Pensilvania. Su vínculo con Donald Trump y su participación en los esfuerzos para cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 han sido puntos centrales de las críticas de sus adversarios. Perry defiende su postura política y busca conservar su escaño frente a la demócrata Janelle Stelson. Chuck Edwards, republicano por Carolina del Norte. Edwards abandonó su campaña de reelección después de enfrentar acusaciones de acoso sexual contra dos trabajadoras jóvenes. El Comité de Ética de la Cámara recomendó que se considerara una censura. Edwards dejó la contienda y fue sustituido en la papeleta republicana por Jennifer Balkcom.

¿Cuándo son las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026 y qué se disputa?

Las elecciones intermedias se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026, a mitad del mandato presidencial. En esta jornada se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado , además de numerosas gubernaturas, legislaturas estatales y cargos locales.

El resultado determinará qué partido controlará las cámaras del Congreso durante los dos años restantes del mandato presidencial; esa mayoría influye en la aprobación de leyes, el presupuesto federal, las investigaciones legislativas y la capacidad de impulsar o bloquear la agenda del gobierno.

Por eso, las controversias de los candidatos pueden convertirse en un tema importante durante la campaña, aunque su impacto depende de cada distrito, estado y electorado. En estos comicios, los votantes no solo elegirán representantes: también decidirán quién tendrá mayor capacidad para negociar, investigar y fijar prioridades en Washington.