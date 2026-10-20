Elecciones intermedias en Estados Unidos 2026: cuándo son y por qué se hacen en martes

Las elecciones intermedias en Estados Unidos 2026, de este próximo 3 de noviembre, representan el punto de inflexión a la mitad del mandato presidencial de cuatro años. Aunque en este proceso no se elige presidente ni vicepresidente, el resultado define de forma directa quién ostenta el control político del país durante los siguientes dos años.

¿Cuándo son las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026?

El proceso de 2026 se dividirá en dos etapas fundamentales:



Las elecciones primarias: Inician a comienzos de 2026 en fechas variables según cada estado. En ellas, cada partido define a sus candidatos oficiales.

La elección general: Se celebrará el martes 3 de noviembre de 2026. Esta tradición se mantiene desde la Ley Electoral de 1845.

¿Qué se vota en las elecciones intermedias de Estados Unidos?

Según información de U.S. Vote Foundation, en esta jornada electoral, la ciudadanía renueva por completo los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 lugares del Senado. Además, en la misma boleta se deciden puestos locales de gran impacto: gubernaturas, representantes estatales, jueces y propuestas legislativas específicas de cada estado. Por ello, el mapa político regional puede cambiar drásticamente en un solo día.

The forms overseas Americans use to participate in elections have been altered by the Dept of War by emergency order without public comment period https://t.co/SJHXmK8lBu — U.S. Vote Foundation (@US_Vote) October 1, 2026

¿Cómo funcionan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos?

El sistema para elegir candidatos en Estados Unidos cambia según el estado donde votes. El proceso se divide en cinco tipos de elecciones primarias, definidos por las reglas de afiliación política:



Abiertas: Cualquier persona puede votar en la interna de cualquier partido, sin importar su afiliación previa ni obligarse a cambiar de registro. (Aplican en 15 estados como Texas, Georgia y Michigan).

Abiertas solo a independientes: Quienes no están afiliados a ningún partido pueden elegir la boleta que prefieran. Quienes ya están registrados en un partido específico no pueden votar en el del rival. (Aplican en estados como Arizona, Colorado y Carolina del Norte).

Parcialmente abiertas: Permiten votar por cualquier bando, pero la elección queda registrada de forma pública. Los partidos usan este dato para enviarte propaganda o invitarte a afiliarte después. (Aplican en Illinois, Indiana, Iowa y Ohio).

Cerradas: Exclusivas para afiliados. Solo puedes votar si estás inscrito previamente en el partido que organiza la primaria; los independientes y miembros de otros partidos quedan fuera. (Aplican en 9 estados como Nueva York, Florida y Pensilvania).

Semicerradas: Los partidos reservan el derecho de invitar o no a votantes independientes a su elección, pero nunca permiten la participación de militantes del partido contrario. (Aplican en 9 estados como Maryland, Oregón y Utah).

En las elecciones intermedias del 3 de noviembre, todo el electorado de Estados Unidos podrá votar, siempre y cuando las personas aparezcan en los registros electorales, que incluye a unas 250 millones de personas.

¿Por qué las elecciones intermedias se hacen un martes de noviembre?

La costumbre de votar el primer martes de noviembre en Estados Unidos no es casualidad; responde a la vida rural del siglo XIX y se definió pensando en los agricultores de la época:



¿Por qué en noviembre?: Las labores de cosecha ya habían terminado y el frío extremo del invierno todavía no bloqueaba los caminos.



Las labores de cosecha ya habían terminado y el frío extremo del invierno todavía no bloqueaba los caminos. ¿Por qué un martes?: El domingo estaba reservado para la iglesia. Como los centros de votación quedaban lejos, los votantes usaban todo el lunes para viajar a caballo o carruaje, votaban el martes y tenían el resto de la semana para regresar a sus fincas.

¿Por qué son importantes las elecciones intermedias de 2026?

El desempeño del presidente depende en gran medida de la composición del Congreso. Si el partido oficialista conserva la mayoría en ambas cámaras, el Ejecutivo aprueba sus leyes y proyectos con mayor facilidad. Por el contrario, si la oposición gana terreno, el gobierno enfrenta constantes bloqueos legislativos. En la práctica, las intermedias funcionan como un examen ciudadano sobre la administración en turno y reequilibran el poder legislativo.