Nancy Pelosi no buscará reelección en la Cámara de Representantes

Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo este jueves que no buscará la reelección de su cargo, dando fin a una era para los demócratas en la cámara baja.

“No buscaré la reelección al liderazgo demócrata en el próximo Congreso. Para mí, ha llegado la hora de que una nueva generación dirija el caucus demócrata que tanto respeto, y estoy agradecido de que tantos estén listos y dispuestos a asumir esta increíble responsabilidad”, dijo Nancy Pelosi frente a la Cámara de Diputados.

Nancy Pelosi anunció que no buscará la reelección un día después de que se diera a conocer que los republicanos alcanzaron los 218 escaños necesarios para alcanzar la mayoría, aunque no se produjo la ola roja que se pronosticaba.

Durante su mensaje, Nancy Pelosi habló sobre los logros de los demócratas bajo su liderazgo pero agregó que “ahora debemos avanzar con valentía hacia el futuro”.

Join me as I make a major announcement on the Floor of the House of Representatives. https://t.co/Hi7zFqidbV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2022

Añadió que cuando era niña y visitó por primera vez el Capitolio de Estados Unidos nunca se imaginó que “pasaría de ama de casa a presidenta de la Cámara de Representantantes”.

Joe Biden habló con Nancy Pelosi antes de su discurso

Posteriormente, la Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con Nancy Pelosi para felicitarla por su “histórico mandato como la presidenta de la Cámara de Representantes”.

Joe Biden añadió en un comunicado que a Nancy Pelosi “la historia la señalará como la presidenta de la Cámara de Representantes más importante de nuestra historia”.

El mandatario indicó que gracias a Nancy Pelosi la vida de millones de estadounidenses mejoró, “incluso en distritos representados por republicanos que votaron contra sus proyectos de ley”.

"Ella podría renunciar a su papel de liderazgo en el Caucus Demócrata de la Cámara, pero nunca dejará de proteger nuestra sagrada democracia", agregó.

Finalmente indicó que la nación tiene "una profunda deuda de gratitud por su servicio, su patriotismo y sobre todo, su dignidad absoluta".

