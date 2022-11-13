Elecciones intermedias de EU: Por qué aún no hay resultados finales

El martes pasado se realizaron las elecciones intermedias de EU 2022, y aún no hay resultados finales definidos sobre quién ganó el control en la Cámara de Representantes y el Senado, eso se debe a varios factores y aquí te explicamos por qué.

El retraso en los resultado finales se debe principalmente a que salieron a las urnas un electorado dividido uniformemente; es decir, la votación estuvo muy reñida, lo que no ha permitido que haya un ganador claro.

También ha influido que cada estado es descentralizado y organiza sus elecciones intermedias de EU bajo sus propias normas, así que tienen sus propias reglas sobre cómo y cuándo se cuentan los votos por correo.

En ocho estados solo permitieron a los funcionarios electorales empezar a contar los sufragios hasta el día de las elecciones.

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En Maryland, el inicio del conteo de las papeletas solo se permite hasta las 10:00 de la mañana del día siguiente a las elecciones intermedias de EU.

Además, 17 estados comienzan el conteo hasta el cierre de las urnas; otros 23 empiezan a contar antes de cerrar las urnas y solo 10 permiten contar previo a las elecciones.

Finalmente, el hecho de que Georgia se convirtiera en una campo de batalla electoral para el control del Senado, por lo que se fueron a una segunda vuelta.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones intermedias de EU?

Por el momento, el conteo de votos en Nevada está muy cerrado, mientras que en Georgia se decidirá en una segunda vuelta que se realizará el 6 de diciembre, y será hasta esa fecha cuando se conozca el resultado final de las elecciones intermedias de EU 2022.

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Esto porque en Georgia el candidato debe tener al menos el 50 por ciento de los votos para poder declararse ganador, lo que ni el demócrata Raphael Warnock, ni el republicano Herschel Walker.

En Nevada siguen llegando votos. El jueves, se preparaban para contar más de 12 mil boletas que se entregaron por correo el miércoles y casi 57 boletas que se colocaron en aproximadamente 300 buzones el día de las elecciones intermedias de EU.

