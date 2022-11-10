Mujeres y latinos hacen historia en elecciones intermedias de EU 2022

Concluyeron las elecciones intermedias de Estados Unidos 2022 con algunos resultados que harán historia, como mujeres y un afroamericano gobernando y varios latinos en el congreso.

En estos comicios los republicanos tuvieron algunos triunfos, pero no arrasaron como se esperaba; en tanto, los demócratas tuvieron mejores resultados de los que creía, aunque tuvieron votos de castigo.

En la Cámara de Representantes, los republicanos tienen 206 escaños, mientras que los demócratas llevan 187, pero se necesitan 218 para controlar la cámara, así que las proyecciones dan el triunfo a los republicanos, pero hasta que el conteo no termine no se puede hablar con certeza.

En el senado los republicanos llevan la delantera con 49 asientos garantizados contra los 48 de los demócratas, no obstante, hay dos estados clave en los que la elección intermedia de Estados Unidos tardará días en resolverse.

Tras el cierre de los primeros recintos electorales en diferentes estados de EU, la jornada electoral transcurrió con pocos contratiempos, mientras ya se dan a conocer algunos resultados



Los republicanos no arrasaron como se esperaba.@IacopoLuzi de la @VozdeAmerica nos informa pic.twitter.com/T2J3G4WNmc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

Faltan Nevada, que dará sus resultados finales después del 18 de noviembre y Georgia, que irá a una segunda vuelta el 6 de diciembre de las elecciones intermedias de EU 2022.

Gobernadores hacen historia en elecciones de Estados Unidos

Maura Healey ganó como gobernadora en Massachusetts e hizo historia en las elecciones intermedias de Estados Unidos 2022 al convertirse en la primera mujer lesbiana que gobernará en el país.

Sarah Huckabee Sanders fungirá como la primera mujer gobernadora de Arkansas. La republicana se desempeñó como exsecretaria de prensa de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump.

El demócrata Wes Moore se convirtió en el gobernador de Maryland , es el primer hombre afroamericano que estará al frente del estado.

Latinos hacen historia en el Senado de Estados Unidos

Mientras que en el Senado fueron elegidos varios latinos durante las elecciones intermedias de Estados Unidos 2022, un acto histórico.

El senador Alex Padilla fue elegido por los votantes para seguir representando a los estadunidenses en California.

Roberto García, de padres mexicanos, es el nuevo congresista de california, él se desempeñó anteriormente como alcalde de Long Beach. Illinois tendrá su primera congresista latina, se trata de Delia Ramírez, hija de inmigrantes guatemaltecos.