La carrera presidencial en Perú avanza con fuerza y, entre los 35 candidatos en competencia, cinco perfiles destacan por su trayectoria, propuestas y nivel de reconocimiento público. En un contexto marcado por la crisis política y la inseguridad, estos aspirantes concentran gran parte de la atención rumbo a las elecciones 2026.

¿Quiénes son los candidatos más relevantes en las elecciones de Perú 2026?

Uno de los nombres más conocidos es el de Keiko Fujimori, quien busca la presidencia por cuarta ocasión; la hija del exmandatario Alberto Fujimori, ha centrado su campaña en promesas de “mano dura” contra la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad.

Los delincuentes ya no vivirán gratis del Estado: tendrán que trabajar. Construiremos penal de máxima seguridad, cerraremos nuestras fronteras y no dudaremos en salir de la Corte IDH si es necesario para proteger a tu familia. pic.twitter.com/VBTBA05Czr — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) March 30, 2026

Otro perfil llamativo en las elecciones de Perú es el de Carlos Álvarez, reconocido humorista e imitador político que decidió incursionar en la política, impulsado por su rechazo a la corrupción, según declara en su campaña.

🇵🇪 | PERÚ: El candidato presidencial Carlos Álvarez, del partido País Para Todos, protagonizó un momento viral durante el Debate Presidencial 2026 al imitar a su contendor César Acuña.



En los segundos finales de su tiempo de intervención, realizó la parodia imitando la voz y… pic.twitter.com/cteWnxHsc9 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 24, 2026

¿Qué propuestas destacan en las elecciones en Perú?

El empresario y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, representa una postura conservadora. Entre sus propuestas se destacan la de expulsar inmigrantes en situación irregular, además de retomar el sistema de “jueces sin rostro”, utilizado en el pasado para combatir el crimen organizado.

ATENCIÓN #PERÚ ⚠️



En la Primera Vuelta de las elecciones del 2021, #RafaelLópezAliaga @rlopezaliaga1 (a pesar del descomunal fraude que le hizo el contubernio mafioso para que pase Keiko a 2da Vuelta con Castillo), obtuvo el 11.699% de los votos...



Ahora MIREN EL VÍDEO (ES… pic.twitter.com/XBBdM2lQ5D — FEyALiancismo (@FEyALiancismo) April 9, 2026

Por su parte, Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Pedro Castillo, se posiciona como una opción vinculada a los sectores de izquierda, además de experiencia gubernamental reciente.

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, es grabado en el contraste de su vida en San Borja, cerca al “Pentagonito”



Allí no usa poncho, menos el sombrero de Pedro Castillo.

La libertad de hacer y trabajar le permite todo sus logros. pic.twitter.com/Bn6u8gE1lL — Marcial De La Cruz Esparza (@marproducer) April 4, 2026

¿Qué otras opciones buscan atraer al electorado en Perú?

También figura Alfonso López Chau, académico de 75 años que propone derogar leyes recientes que considera favorables al crimen, en un intento por recuperar la confianza en el sistema legal.

Cada uno de estos candidatos refleja distintas visiones acerca de cómo enfrentar los principales problemas del país: la inseguridad, la corrupción y una servera crisis institucional.

El 5 de abril de 1992 el fujimorismo quebró la democracia e inició ocho años de dictadura.



Pero su legado sigue hasta hoy. El fujimorismo ahora tiene tres partidos que lo secundan y amenaza con pasar a segunda vuelta.



Este 12 de abril, derrotaremos al pacto mafioso que nos… — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) April 5, 2026

¿Qué está en juego en estas elecciones 2026 en Perú?

Más allá de los perfiles, el desafío para Perú es claro: recuperar estabilidad política tras años de turbulencia; la nación andina ha vivido múltiples cambios de gobierno en la última década, lo que ha debilitado la confianza ciudadana. Analistas coinciden en que el próximo presidente deberá enfrentar no solo la inseguridad, sino también la fragmentación política y la desconfianza en las instituciones.

La diversidad de candidatos muestra un electorado dividido y en busca de soluciones urgentes; ¿optarán los peruanos por experiencia, renovación o mano dura para definir el rumbo de su país?

