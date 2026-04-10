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¿Quiénes son los favoritos? Los 5 candidatos que marcan la carrera presidencial en elecciones de Perú

La variedad de candidatos en las elecciones refleja distintas visiones acerca de cómo enfrentar los principales problemas del Perú: inseguridad y corrupción.

Elecciones en Perú: estos son los candidatos que lideran la contienda por la presidencia
Los cinco candidatos marcan la carrera presidencial en Perú|Reuters

Escrito por: Arturo Engels

La carrera presidencial en Perú avanza con fuerza y, entre los 35 candidatos en competencia, cinco perfiles destacan por su trayectoria, propuestas y nivel de reconocimiento público. En un contexto marcado por la crisis política y la inseguridad, estos aspirantes concentran gran parte de la atención rumbo a las elecciones 2026.

¿Quiénes son los candidatos más relevantes en las elecciones de Perú 2026?

Uno de los nombres más conocidos es el de Keiko Fujimori, quien busca la presidencia por cuarta ocasión; la hija del exmandatario Alberto Fujimori, ha centrado su campaña en promesas de “mano dura” contra la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad.

Otro perfil llamativo en las elecciones de Perú es el de Carlos Álvarez, reconocido humorista e imitador político que decidió incursionar en la política, impulsado por su rechazo a la corrupción, según declara en su campaña.

¿Qué propuestas destacan en las elecciones en Perú?

El empresario y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, representa una postura conservadora. Entre sus propuestas se destacan la de expulsar inmigrantes en situación irregular, además de retomar el sistema de “jueces sin rostro”, utilizado en el pasado para combatir el crimen organizado.

Por su parte, Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Pedro Castillo, se posiciona como una opción vinculada a los sectores de izquierda, además de experiencia gubernamental reciente.

¿Qué otras opciones buscan atraer al electorado en Perú?

También figura Alfonso López Chau, académico de 75 años que propone derogar leyes recientes que considera favorables al crimen, en un intento por recuperar la confianza en el sistema legal.

Cada uno de estos candidatos refleja distintas visiones acerca de cómo enfrentar los principales problemas del país: la inseguridad, la corrupción y una servera crisis institucional.

¿Qué está en juego en estas elecciones 2026 en Perú?

Más allá de los perfiles, el desafío para Perú es claro: recuperar estabilidad política tras años de turbulencia; la nación andina ha vivido múltiples cambios de gobierno en la última década, lo que ha debilitado la confianza ciudadana. Analistas coinciden en que el próximo presidente deberá enfrentar no solo la inseguridad, sino también la fragmentación política y la desconfianza en las instituciones.

La diversidad de candidatos muestra un electorado dividido y en busca de soluciones urgentes; ¿optarán los peruanos por experiencia, renovación o mano dura para definir el rumbo de su país?

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