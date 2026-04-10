Perú vota este 12 de abril: 35 candidatos buscan la Presidencia en medio de años de crisis política
Perú elegirá la Presidencia entre 35 candidatos en 2026 en medio de crisis política e inestabilidad; la votación marcará el rumbo del país tras años críticos.
Un país que no logra estabilizar su poder político se prepara para votar; este domingo 12 de abril, millones de ciudadanos en Perú elegirán a quien ocupará la Presidencia en un escenario marcado por cambios constantes de gobierno y desconfianza institucional.
No se trata solo de una elección más; el proceso reúne a 35 candidatos que reflejan la fragmentación del sistema político, con propuestas, perfiles y trayectorias que evidencian la falta de un liderazgo dominante.
Una boleta saturada y sin favoritos claros
En esta jornada no solo se definirá quién ocupará la Presidencia; también se renovarán otros espacios clave del poder político, desde el Congreso hasta la representación internacional, en una votación amplia que marcará la dirección institucional del país en los próximos años.
La elección de la Presidencia en Perú presenta una de las ofertas más amplias en años recientes; en la lista aparecen figuras con experiencia electoral, políticos con estructuras partidistas y aspirantes que buscan posicionarse desde fuera del sistema tradicional.
Este abanico incluye perfiles que ya han competido anteriormente, así como nombres que emergen en medio del desgaste político; el resultado es una contienda abierta, sin un candidato que concentre de forma clara el respaldo mayoritario.
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¿Quienes son los candidatos más relevantes a la presidencia de Perú?
Derecha y figuras con estructura política
Perfiles con base partidista clara y presencia en la derecha:
- Keiko Fujimori – Fuerza Popular
- Rafael López Aliaga – Renovación Popular
- César Acuña – Alianza para el Progreso
- José Luna – Podemos Perú
Figuras con trayectoria institucional o técnica:
- Jorge Nieto – Buen Gobierno
- Marisol Pérez Tello – Primero la Gente
- Fiorella Molinelli – Fuerza y Libertad
- Alfonso López Chau – Ahora Nación
- Mesías Guevara – Partido Morado
- Yonhy Lescano – Cooperación Popular
Espacio político cercano a agendas sociales y recientes gobiernos:
- Roberto Sánchez – Juntos por el Perú
- Vladimir Cerrón – Perú Libre
- Carlos Jaico – Perú Moderno
- Ronald Atencio – Venceremos
Outsiders, figuras mediáticas y antisistema. Perfiles fuera de la política tradicional:
- Carlos Álvarez – País para Todos
Empresarios, exalcaldes y operadores políticos. Experiencia en gestión o sector privado:
- Ricardo Belmont – Obras
- Álvaro Paz de la Barra – Fe en el Perú
- Álex Gonzáles – Partido Demócrata Verde
- George Forsyth – Somos Perú
Vínculos familiares con expresidentes:
- Mario Vizcarra – Perú Primero
- Rafael Belaúnde – Libertad Popular
Militares y perfiles de seguridad. Trayectoria en fuerzas armadas o defensa:
- José Williams – Avanza País
- Roberto Chiabra – Unidad Nacional
- Wolfang Grozo – Integridad Democrática
- Herbert Caller – Partido Patriótico
- Charlie Carrasco – Partido Demócrata
Políticos tradicionales. Trayectoria larga en la política peruana:
- Francisco Diez-Canseco – Perú Acción
- Fernando Olivera – Frente de la Esperanza
- Enrique Valderrama – Partido Aprista Peruano
Aunque el proceso contempla un total de 35 candidatos a la Presidencia de Perú, no todos han alcanzado el mismo nivel de visibilidad; un grupo adicional de aspirantes mantiene una presencia mucho menor en la conversación pública, con campañas más discretas y menor exposición mediática, lo que reduce su posicionamiento frente a los perfiles que concentran la atención en esta contienda electoral.
Una Presidencia marcada por la inestabilidad
El proceso ocurre tras años de cambios constantes en la Presidencia de Perú; desde 2016, el país ha pasado por una cadena de mandatarios que incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, a los que se suma más recientemente José Jerí y el actual interino José María Balcázar, en una secuencia que refleja la fragilidad del sistema político.
En menos de una década, Perú ha tenido múltiples relevos en el poder, con renuncias, destituciones y gobiernos de transición que han impedido consolidar una línea de gobierno sostenida; este contexto marca directamente la elección actual.
Quien resulte electo no solo asumirá la Presidencia, sino también el reto de estabilizar un país con instituciones tensionadas, alta fragmentación política y un historial reciente de crisis que sigue pesando en cada decisión.