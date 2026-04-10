Perú vota este 12 de abril: 35 candidatos buscan la Presidencia en medio de años de crisis política

Un país que no logra estabilizar su poder político se prepara para votar; este domingo 12 de abril, millones de ciudadanos en Perú elegirán a quien ocupará la Presidencia en un escenario marcado por cambios constantes de gobierno y desconfianza institucional.

No se trata solo de una elección más; el proceso reúne a 35 candidatos que reflejan la fragmentación del sistema político, con propuestas, perfiles y trayectorias que evidencian la falta de un liderazgo dominante.

Una boleta saturada y sin favoritos claros

En esta jornada no solo se definirá quién ocupará la Presidencia; también se renovarán otros espacios clave del poder político, desde el Congreso hasta la representación internacional, en una votación amplia que marcará la dirección institucional del país en los próximos años.

La elección de la Presidencia en Perú presenta una de las ofertas más amplias en años recientes; en la lista aparecen figuras con experiencia electoral, políticos con estructuras partidistas y aspirantes que buscan posicionarse desde fuera del sistema tradicional.

Este abanico incluye perfiles que ya han competido anteriormente, así como nombres que emergen en medio del desgaste político; el resultado es una contienda abierta, sin un candidato que concentre de forma clara el respaldo mayoritario.

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¿Quienes son los candidatos más relevantes a la presidencia de Perú?

Derecha y figuras con estructura política

Perfiles con base partidista clara y presencia en la derecha:



Keiko Fujimori – Fuerza Popular

Rafael López Aliaga – Renovación Popular

César Acuña – Alianza para el Progreso

José Luna – Podemos Perú

Figuras con trayectoria institucional o técnica:



Jorge Nieto – Buen Gobierno

Marisol Pérez Tello – Primero la Gente

Fiorella Molinelli – Fuerza y Libertad

Alfonso López Chau – Ahora Nación

Mesías Guevara – Partido Morado

Yonhy Lescano – Cooperación Popular

Espacio político cercano a agendas sociales y recientes gobiernos:



Roberto Sánchez – Juntos por el Perú

Vladimir Cerrón – Perú Libre

Carlos Jaico – Perú Moderno

Ronald Atencio – Venceremos

Outsiders, figuras mediáticas y antisistema. Perfiles fuera de la política tradicional:



Carlos Álvarez – País para Todos

Empresarios, exalcaldes y operadores políticos. Experiencia en gestión o sector privado:



Ricardo Belmont – Obras

Álvaro Paz de la Barra – Fe en el Perú

Álex Gonzáles – Partido Demócrata Verde

George Forsyth – Somos Perú

Vínculos familiares con expresidentes:



Mario Vizcarra – Perú Primero

Rafael Belaúnde – Libertad Popular

Militares y perfiles de seguridad. Trayectoria en fuerzas armadas o defensa:



José Williams – Avanza País

Roberto Chiabra – Unidad Nacional

Wolfang Grozo – Integridad Democrática

Herbert Caller – Partido Patriótico

Charlie Carrasco – Partido Demócrata

Políticos tradicionales. Trayectoria larga en la política peruana:



Francisco Diez-Canseco – Perú Acción

Fernando Olivera – Frente de la Esperanza

Enrique Valderrama – Partido Aprista Peruano

Aunque el proceso contempla un total de 35 candidatos a la Presidencia de Perú, no todos han alcanzado el mismo nivel de visibilidad; un grupo adicional de aspirantes mantiene una presencia mucho menor en la conversación pública, con campañas más discretas y menor exposición mediática, lo que reduce su posicionamiento frente a los perfiles que concentran la atención en esta contienda electoral.

Una Presidencia marcada por la inestabilidad

El proceso ocurre tras años de cambios constantes en la Presidencia de Perú; desde 2016, el país ha pasado por una cadena de mandatarios que incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, a los que se suma más recientemente José Jerí y el actual interino José María Balcázar, en una secuencia que refleja la fragilidad del sistema político.

En menos de una década, Perú ha tenido múltiples relevos en el poder, con renuncias, destituciones y gobiernos de transición que han impedido consolidar una línea de gobierno sostenida; este contexto marca directamente la elección actual.

Quien resulte electo no solo asumirá la Presidencia, sino también el reto de estabilizar un país con instituciones tensionadas, alta fragmentación política y un historial reciente de crisis que sigue pesando en cada decisión.